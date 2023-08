Ce minuscule oiseau suisse vole aussi haut qu'un avion de ligne

Le traquet motteux migre de la Suisse vers l'Afrique pour l'hiver. La Station ornithologique suisse révèle qu'il peut voler à plus de 5000 mètres d'altitude sur son parcours de 4500 km.

Pour le traquet motteux, il est temps de s'envoler vers ses quartiers d’hiver africains. Une étude de la Station ornithologique suisse montre qu’au cours de son périple de 4500 km, ce petit passereau peut voler à plus de 5000 mètres d’altitude. A titre de comparaison, les avions commerciaux volent à une altitude qui oscille entre 5100 et 12 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comment cette petite boule de plume réalise le même exploit?

Quel est ce petit oiseau?

Etudier le cycle annuel d’une espèce est primordial pour sa conservation, en particulier pour des oiseaux alpins vulnérables au changement climatique comme le traquet motteux. Pour ce migrateur, cela inclut l’étude de sa route migratoire et des sites d’escales.

Un traquet motteux femelle photographié en Espagne. Image: wikipédia

Grâce à de nouvelles méthodes utilisant la pression atmosphérique, on en sait désormais plus sur le comportement migratoire, le site d’hivernage et les capacités d’adaptation à la haute montagne du traquet motteux, a indiqué la station mercredi.

Un traquet motteux mâle. Image: Ruedi Aeschlimann

Ainsi, des traquets motteux ont été équipés de géolocalisateurs enregistrant la pression atmosphérique et l’intensité lumineuse. Ces appareils qui pèsent à peine plus d’un gramme ont récemment ouvert de nouvelles opportunités pour étudier les oiseaux légers comme le traquet motteux (25g en moyenne).

Comportements inattendus

Les résultats montrent que ces petits oiseaux font de courtes escales sur les îles de la Méditerranée et de longues escales pour se ravitailler dans les hauteurs de l’Atlas en Afrique du Nord. Les vols ont été plutôt nocturnes et à des altitudes fluctuant entre 2000 et 4000 mètres, avec un maximum de 5150 mètres.

Par ailleurs, l’étude des mouvements locaux sur le site de nidification révèle un comportement inattendu: pour s’adapter aux conditions difficiles en haute montagne lors de leur retour printanier, les traquets motteux alpins font des allers-retours vers la vallée pour se nourrir quand il neige.

Répartition schématique, en Suisse, des traquets motteux pendant la saison de reproduction. Image: station ornithologique suisse

Le traquet motteux boucle son voyage de 4500 km en 80 heures de vol, entrecoupées d’escales. La migration dure ainsi un mois environ. Ces travaux sont publiés dans la revue Movement Ecology. (jah/ats)