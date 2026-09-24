Voici les nouveaux timbres.

Le design de ces nouveaux timbres suisses cache un enjeu bien réel

La Poste consacre un timbre à cinq races suisses d’animaux de rente menacées. Les nouveaux timbres seront disponibles dès le 5 novembre.

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La Poste suisse consacre une nouvelle série de timbres à cinq races suisses d’animaux de rente menacées. Parmi les animaux représentés figurent notamment la poule barbue d’Appenzell et le mouton du Haut-Valais.

Outre la poule barbue d’Appenzell, les timbres représentent le mouton du Haut-Valais, la vache grise rhétique, la chèvre à col cuivré et le petit tacheté tricolore suisse, comme l’a annoncé jeudi la Poste suisse. Cette série vise à rendre hommage à des races traditionnelles qui ont marqué l’agriculture suisse pendant des générations.

Ces animaux sont considérés comme menacés parce que leurs populations sont très réduites, qu’elles diminuent ou qu’elles ne sont présentes que dans quelques régions. La fondation ProSpecieRara œuvre, par exemple, depuis 1985 à la préservation de la poule barbue d’Appenzell.

Et voici à quoi ressemblent ces timbres suisses

Poule barbue d’Appenzell

Mouton du Haut-Valais

Vache grise rhétique

La chèvre col fauve

Le petit lapin tacheté tricolore



Les timbres disponibles dès le 5 novembre 2026

Les nouveaux timbres font partie de la quatrième émission de timbres de l’année. Celle-ci comprend également, entre autres, des timbres de Noël. Ils seront disponibles dès le 5 novembre 2026.

De nouveaux timbres d’usage courant représentant des paysages de montagne pour l’année 2027 seront disponibles dès le début du mois de décembre 2026 et valables à partir du 1er janvier 2027. (ome/sda/hun)