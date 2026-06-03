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Le zoo de Zurich a dû euthanasier un éléphanteau

Attention cependant aux personnes sensibles, on y voit l'éléphanteau sans vie en fin de vidéo.Vidéo: youtube

Le zoo de Zurich a dû euthanasier un éléphanteau

Né lundi au zoo de Zurich, un éléphanteau n'est pas parvenu à tenir sur ses pattes et à marcher. Faute d'amélioration et sans espoir de survie, il a été euthanasié.
03.06.2026, 16:3103.06.2026, 16:31

Le zoo de Zurich a dû euthanasier un éléphanteau peu après sa naissance. C'est ce que révèle un communiqué de presse du zoo publié mercredi.

Le jeune mâle était venu au monde sans complications lundi 1er juin. C'était déjà le cinquième petit de la femelle Indi, âgée de 40 ans. Cependant, le nouveau-né n'était pas parvenu à se lever seul dans les minutes suivant sa naissance, comme c'est pourtant la norme chez les éléphants.

Une décision difficile

Le directeur du zoo, Severin Dressen, explique:

«Le jeune mâle de la femelle Indi et du mâle Thai, âgé de 21 ans, a tenté à plusieurs reprises de se lever avec vigueur, mais n'a pas pu suffisamment s'appuyer sur ses pattes arrière, ce qui l'a maintenu au sol.»

La situation ne s'était pas améliorée dans les heures suivant la naissance.

La vidéo 👇

Attention cependant aux personnes sensibles, on y voit l'éléphanteau sans vie en fin de vidéo.Vidéo: youtube

Les vétérinaires avaient épuisé toutes les possibilités. Dans un premier temps, la mère avait été séparée du jeune mâle sous sédation médicamenteuse, afin de permettre d'autres interventions. Mais celles-ci n'ont pas apporté le résultat escompté, et l'éléphanteau n'est pas parvenu à se lever et à marcher seul.

Dans la soirée, la mère a pu retrouver son petit. Mais même pendant la nuit, celui-ci n'a pas réussi à se lever. Le pronostic ne laissant entrevoir aucune amélioration ou chance de survie pour l'éléphanteau, l'équipe a décidé, dans l'intérêt du bien-être de l'animal, de l'euthanasier. La mère a eu la possibilité de faire ses adieux à son petit.

Le jeune mâle ne pouvait pas marcher.
Le jeune mâle ne pouvait pas marcher.Image: Youtube / zoo de zurich

D'autres cas similaires par le passé

Ce n'est pas la première fois qu'une naissance d'éléphant au zoo de Zurich se termine en tragédie. Depuis l'ouverture du parc à éléphants Kaeng Krachan en 2014, huit éléphanteaux sont nés au total, et seules quatre naissances se sont bien terminées.

Il y a plein de nouveaux bébés dans ce zoo suisse

Un éléphanteau est décédé en 2020 peu après sa naissance des suites de blessures à la tête, vraisemblablement causées par d'autres éléphants du groupe. Trois autres jeunes, en 2020, 2023 et maintenant en 2026, n'étaient pas viables en raison de malformations diverses ou d'un manque de vitalité.

De tels troubles prénataux peuvent survenir chez toutes les espèces animales, tant en captivité que dans les populations sauvages, et font partie des risques naturels de la reproduction. (cpf)

Les soignants du zoo ont tout tenté pour venir en aide au petit.
Les soignants du zoo ont tout tenté pour venir en aide au petit.Image: Youtube / zoo de zurich
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