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Six blessés après une spectaculaire sortie de route au Jura

La police invite chacune et chacun � faire preuve de vigilance, en particulier aupr�s de ses proches �g�s (photo d&#039;illustration).
Les six occupants ont été transportés à l'hôpital, dont deux héliportés, indique samedi la police cantonale jurassienne.Keystone

Six blessés après une spectaculaire sortie de route au Jura

Une voiture transportant six personnes s’est retournée vendredi soir à Glovelier (JU). Tous les occupants ont été blessés, dont deux grièvement au point de devoir être héliportés vers les hôpitaux universitaires de Bâle et Berne.
04.07.2026, 11:5704.07.2026, 11:57

Un automobiliste qui circulait de Sceut en direction de Glovelier (JU) a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi soir vers 21h10. Après avoir notamment percuté la glissière de sécurité, la voiture a terminé sur le toit. Les six occupants ont été transportés à l'hôpital, dont deux héliportés, indique samedi la police cantonale jurassienne.

Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le conducteur a percuté l'îlot central situé à l’intersection de la route de Sceut, s'est déporté sur la droite et a heurté la glissière de sécurité. Sous l'effet du choc, la voiture a traversé la chaussée vers la gauche dans le fossé, a été projetée à nouveau sur la route avant de terminer sa course sur le toit, détaille la police dans son communiqué.

Les six occupants ont été transportés à l'hôpital. Deux d'entre eux ont été héliportés vers les hôpitaux universitaires de Bâle et Berne. Les autres ont été pris en charge dans des établissements jurassiens. (tib/ats)

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