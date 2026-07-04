Les six occupants ont été transportés à l'hôpital, dont deux héliportés, indique samedi la police cantonale jurassienne. Keystone

Six blessés après une spectaculaire sortie de route au Jura

Une voiture transportant six personnes s’est retournée vendredi soir à Glovelier (JU). Tous les occupants ont été blessés, dont deux grièvement au point de devoir être héliportés vers les hôpitaux universitaires de Bâle et Berne.

Plus de «Suisse»

Un automobiliste qui circulait de Sceut en direction de Glovelier (JU) a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi soir vers 21h10. Après avoir notamment percuté la glissière de sécurité, la voiture a terminé sur le toit. Les six occupants ont été transportés à l'hôpital, dont deux héliportés, indique samedi la police cantonale jurassienne.

Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le conducteur a percuté l'îlot central situé à l’intersection de la route de Sceut, s'est déporté sur la droite et a heurté la glissière de sécurité. Sous l'effet du choc, la voiture a traversé la chaussée vers la gauche dans le fossé, a été projetée à nouveau sur la route avant de terminer sa course sur le toit, détaille la police dans son communiqué.

Les six occupants ont été transportés à l'hôpital. Deux d'entre eux ont été héliportés vers les hôpitaux universitaires de Bâle et Berne. Les autres ont été pris en charge dans des établissements jurassiens. (tib/ats)