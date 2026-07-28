beau temps29°
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Une panne provoque la mort de milliers de poissons en Suisse

L&#039;Albula et le Rhin postérieur étaient pratiquement à sec.
L'Albula et le Rhin postérieur étaient pratiquement à sec.Image: police cantonale des Grisons

Une panne provoque la mort de milliers de poissons en Suisse

Un problème technique près du barrage de Sils im Domleschg a provoqué une chute brutale du niveau de l'eau et la mort de nombreux poissons, dimanche dans les Grisons.
28.07.2026, 14:2528.07.2026, 14:25

De milliers de poissons ont péri dimanche dans l'Albula et le Rhin postérieur en aval du barrage de Sils im Domleschg (GR). Une panne technique au niveau de la centrale hydroélectrique a provoqué une chute brutale du niveau de l'eau.

Dimanche en début de soirée, des pêcheurs ont constaté que l'Albula, près de Sils im Domleschg, était pratiquement à sec. Ils ont immédiatement contacté la police cantonale, indiquent mardi les autorités grisonnes dans un communiqué.

«Soit il pleut, soit on réduit la production»: les barrages inquiètent en Suisse

Les premières investigations sur place ont révélé qu'un dysfonctionnement technique au poste de transformation de Sils Albula, exploité par le fournisseur d'électricité zurichois ewz, avait provoqué une baisse rapide et importante du débit de l'Albula. De larges portions du cours d'eau, et aussi du Rhin postérieur, se sont asséchées pendant environ une heure.

L'intervention des pêcheurs a permis de remettre à l'eau plus de 100 poissons sur quelques dizaines de mètres de rivière. Mais les autorités cantonales estiment que plusieurs milliers de poissons ont péri le long du tronçon touché, qui s'étend sur plusieurs kilomètres.

Une prolifération massive d’algues

Il s’agit du deuxième incident de mortalité massive de poissons dans les Grisons en l’espace de quelques semaines. Le 25 juin, plusieurs milliers de jeunes poissons avaient été retrouvés morts dans le lac de barrage de Sufers, pris au piège dans un tapis vert d'algues de rivières.

Selon les conclusions de l'enquête, ce précédent incident n'est pas lié à la production d’électricité, affirment les autorités cantonales mardi. Les variations du niveau du lac sont survenues dans le cadre du fonctionnement normal de la centrale.

Cet hiver, l'Allemagne ne pourra pas survivre sans l'aide de la Suisse

Les investigations se concentrent désormais sur la prolifération massive d’algues sur les rives qui ont pour effet de modifier l'écosystème. Combinés aux fluctuations normales du niveau du lac, ces modifications pourraient avoir été aggravées. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
10
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
1
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Paléo compte sur lui pour se prémunir d&#039;une catastrophe naturelle
Paléo compte sur lui pour se prémunir d'une catastrophe naturelle
de Margaux Habert
Thèmes
Ces orques font exploser leur proie pour le fun
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Lidl Suisse met en garde contre un neurovirus dangereux
L'hard-discounter procède au rappel d'un produit surgelé pouvant créer de sérieux risques sanitaires.
Lidl Suisse rappelle un lot de mélange de baies bio Freshona surgelé (300 g) après que le fabricant Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG a indiqué qu'une contamination par des norovirus ne pouvait pas être exclue. Par mesure de précaution, le produit ne doit pas être consommé.
L’article