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Fribourg: son énorme excès de vitesse pourrait lui coûter cher

Son énorme excès de vitesse pourrait coûter très cher à ce Romand

Un automobiliste a été surpris à Bulle (FR) avec un excès de vitesse de 71 km/h. Il sera dénoncé à la justice pour délit de chauffard.
27.07.2026, 13:5127.07.2026, 13:51
De nouvelles mesures policières, la protection des données et des collaborations figurent au cur de lavant-projet de révision de la loi sur la Police cantonale à Fribourg (archives).
Image d'illustrationKeystone

Rouler à 121 km/h au lieu de 50 km/h. C'est l'excès de vitesse commis par un automobiliste samedi soir à Bulle (FR). Son permis de conduire a été saisi et son véhicule a été séquestré. Il sera dénoncé au Ministère public pour délit de chauffard.

Le conducteur domicilié dans la région de la Gruyère a été interpellé et auditionné. Lors de son infraction, il circulait de Bulle en direction de Vuadens, précise lundi la police cantonale fribourgeoise. (jzs/ats)

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