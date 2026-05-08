Le frelon asiatique progresse dans le Jura. keystone

Le Jura s'attaque au frelon asiatique et appelle à la vigilance

Depuis de nombreuses années, le frelon asiatique se propage en Suisse. Dans le Jura les autorités ont décidé de s'attaquer aux «nids primaires» et appellent la population «à la vigilance».

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La progression du frelon asiatique sur le territoire jurassien s’accélère fortement. L'expérience oblige le groupe cantonal de pilotage à revoir son organisation et la stratégie de lutte. Elle montre qu’une destruction systématique des nids n’est plus réaliste.

La priorité est donnée dorénavant à l’élimination des nids primaires, construits par les reines fondatrices, plus accessibles et plus simples à détruire au printemps, a indiqué vendredi la Chancellerie d'Etat. Avec le retour des beaux jours, la population est donc appelée à la vigilance, rappelle le communiqué.

Il s'agit de repérer les nids primaires qui se forment souvent à faible hauteur dans des cabanes de jardin ou sous les avant-toits. Pour rappel, présent dans le canton du Jura depuis 2017, le frelon asiatique à pattes jaunes (Vespa velutina) connaît une expansion marquée.

Forte augmentation

En 2025, pas moins de 176 nids ont été détruits, contre 36 nids un an plus tôt, ce qui illustre une «augmentation rapide» de la population. Avec 40 000 francs, l’Etat jurassien continuera cette année de soutenir les coûts relatifs à l’élimination des nids secondaires selon les priorités définies.

Avec l’installation durable du frelon asiatique sur le territoire cantonal, l’impact sur les insectes pollinisateurs devrait s’accentuer, avertissent les autorités. Celles-ci, avec la collaboration du monde apicole, poursuivent leurs efforts pour limiter les dommages, souligne le communiqué. (sda/ats)