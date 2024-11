Voici l'oiseau de l'année 2025

Il est la star incontestée dans le coeur et le jardin des Suisses. Image: DPA

Avec sa poitrine orange et son chant perlant, il est l'une des espèces les plus fréquentes de Suisse et un compagnon familier des jardins et forêts: le rouge-gorge a été élu oiseau de l'année 2025.

Plus de 12 000 personnes ont participé à l'élection, a indiqué mardi Birdlife Suisse. Pour la première fois, l'«oiseau de l'année» n'a pas été élu par un comité d'experts, mais par la population. La mésange à longue queue, le pic vert et la sittelle torchepot se sont classés juste derrière le rouge-gorge.

La mésange à longue queue fait également partie des chouchous du public. Image: KEYSTONE

Tout comme le pic vert. Image: DPA

Selon Birdlife, le fait que cette petite boule de plumes nous accompagne toute l'année contribue à l'image positive du rouge-gorge. Certes, en automne, la plupart des rouges-gorges partent vers le bassin méditerranéen pour profiter du climat plus chaud. Mais en même temps, d'autres congénères viennent en Suisse de régions plus septentrionales et y passent l'hiver.

Un chant bien particulier

Avec son chant clair et mélodieux, souvent décrit comme un peu mélancolique, le rouge-gorge est l'un des premiers oiseaux à chanter le matin et souvent l'un des derniers le soir. Il est aussi l'un des rares oiseaux à chanter également en automne et lors des journées ensoleillées d'hiver pour défendre son territoire d'alimentation hivernal.

Le rouge-gorge commence à nicher à partir de la fin mars. Le nid, composé de mousse, de feuilles et de brins d'herbe, est généralement bien camouflé au sol, par exemple caché sous un buisson ou entre des racines. En général, le rouge-gorge se reproduit deux fois par an. (mbr/ats)