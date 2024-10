L'image gagnante du photographe canadien Shane Gross. On y voit des têtards de crapauds en voie de disparition nageant entre des troncs de nénuphars. Image: Screenshot nhm.ac.uk

Belles et parfois tristes: voici les meilleures photos animalières de l'année

Pour la 60e édition, le National History Museum de Londres a sélectionné les meilleures photographies animalières. Ils viennent de 117 pays et ce sont 59 228 clichés qui ont été soumis pour ce concours prestigieux.

Les 100 images primées seront exposées au Muséum d’Histoire naturelle à partir du vendredi 11 octobre 2024.

Wildlife Photographer of the Year 2024

L'essaim de vie de Shane Gross. image: Shane Gross / Musée national d'histoire

L'image gagnante de cette année montre les têtards scintillants du crapaud commun de l'Ouest. Le mélange particulier de lumière, d'énergie et le lien entre les têtards et leur environnement sont remarquables. Le jury explique ce choix en voulant mettre en valeur des milieux et des espèces souvent méconnus. La photo montre que même les animaux sauvages atypiques suscitent étonnement et joie.

Shane Gross a pris sa photo dans un lac de Colombie-Britannique, au Canada. Image: National History Museum

Young Wildlife Photographer

La vie sous le bois mort du photographe allemand Alexis Tinker-Tsavalas. Image: Alexis Tinker-Tsavalas / Screenshot nhm.ac.uk

Le lauréat de la catégorie Young Wildlife Photographer, qui récompense les photographes âgés de 15 à 17 ans, montre un gros plan d'un animal presque invisible. Afin de capturer le minuscule collembole et le corps fructifère d'un champignon visqueux, il a dû être particulièrement rapide.

Plus de photos gagnantes

Un moment tranquille Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod du Sri Lanka a photographié un jeune macaque à toque dormant paisiblement dans les bras d'un adulte. Image: Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod / Screenshot nhm.ac.uk

Tournez et sautez Pour capturer cette hermine, le photographe espagnol José Manuel Grandío a bravé les températures négatives dans les Alpes françaises. Image: Jose Manuel Grandío / Screenshot nhm.ac.uk

Un régime de plastique mortel Le photographe australien Justin Gilligan a créé une mosaïque à partir de 403 morceaux de plastique trouvés dans le tube digestif d'un puffin mort. Image: Justin Gilligan / Screenshot nhm.ac.uk

Les gagnants de 2023:

Frontière du lynx La photo gagnante d'Igor Metelskiy (Russie) montre un lynx s'étirant sous le soleil du début de soirée. Il lui a fallu six mois pour obtenir la photo du félin si rare. Image: Igor Metelskiy / screenshot nhm.ac.uk

Un repas du soir Le photographe américain Parham Pourahmad observe une buse à queue ronde mangeant un écureuil sous le soleil du soir. Image: Parham Pourahmad / Screenshot nhm.ac.uk

L'équipe de démolition Dans sa photo gagnante, Ingo Arndt (Allemagne) documente le démembrement d'un coléoptère bleu foncé par des fourmis rouges. Image: Ingo Arndt / Screenshot nhm.ac.uk

N'y voyez aucun mal L'image du photographe britannique Aaron Gekoski montre un orang-outan retenu captif pour des spectacles et des photos touristiques. Image: Aaron Gekoski / Screenshot nhm.ac.uk

Tigre en ville Le photographe allemand Robin Darius Conz observe un tigre sur une colline des Ghats occidentaux en Inde. Les villes en arrière-plan disputent la place à de plus en plus de forêts, habitats naturels des tigres. Image: Robin Darius Conz / Screenshot nhm.ac.uk

Lutte dans les zones humides Dans sa photo gagnante, la photographe américaine Karine Aigner a capturé le moment où un anaconda jaune s'enroule autour du museau d'un caïman Yacare dans le Pantanal au Brésil. Image: Karine Aigner / Screenshot nhm.ac.uk

(lia)

