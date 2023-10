Entre les partisans des attelages genevois et les défenseurs de la cause animale, le dialogue semble rompu. source: keystone/facebook, montage: ana simoes

Des calèches au centre-ville de Genève? La polémique continue

Alors que des températures caniculaires se sont abattues sur la Suisse, les tours en calèche proposés au centre-ville de Genève continuent de susciter la polémique.

Mercredi 16 août, un tour en calèche a viré à la catastrophe à Interlaken (BE). Une femme, ainsi que le cocher, ont été éjectés après que le cheval s'est cabré, terrorisé. L’animal s’est ensuite enfui au galop dans les rues de la ville avant d’être arrêté dans sa course par des passants.

Un accident qui relance le débat opposant les défenseurs de la cause animale au fondateur des Attelages du Léman à Genève. Pour rappel, c'est dans le cadre d'un projet pilote, autorisé par la ville de Genève, qu'il a obtenu une autorisation pour circuler en calèche au centre-ville. L'initiative fait polémique et divise l’opinion.

Plusieurs pétitions au sujet de ces balades ont été lancées. L'une d'elles, qui demande l'interdiction de l'activité, a recueilli 35 178 signatures. Une autre, qui soutient les Attelages du Léman, a récolté 4147 paraphes.



Entre les partisans des attelages genevois et les défenseurs de la cause animale, le dialogue semble rompu. Les opposants au projet estiment cette pratique dépassée, dangereuse et incompatible avec le bien-être animal. Et la canicule qui frappe la Suisse depuis plusieurs jours est un nouvel argument à leur disposition.

Shkelzen Hajdari, fondateur des Attelages du Léman, se définit comme un passionné qui aime ses chevaux. Il brandit son diplôme attestant de sa capacité à prendre soin de ses animaux. Contacté par watson, Shkelzen Hajdari affirme avoir deux objectifs: joindre l'utile à l'agréable et revaloriser le cheval au sein de la société. Une responsabilité morale vis-à-vis de ces animaux, dit le passionné.

«Le cheval, c'est le pont entre la nature et l'homme» Shkelzen Hajdari

Pourquoi le centre-ville de Genève?

A la question de savoir pourquoi il a choisi le centre-ville plutôt que la campagne, où les risques d'accident sont bien moindres, il admet avoir besoin d'être visible auprès des touristes:

«J'ai de gros doutes sur qui viendrait à 16 kilomètres du centre-ville pour des promenades en calèche si on ne me connait pas» Shkelzen Hajdari

Mais il l'assure, ces chevaux sont «sélectionnés» et entrainés pour évoluer dans la ville de Genève. Stéphane Montavon, vétérinaire en chef de l'armée suisse depuis 2003, pointe à watson le fait que les balades aient lieu en plein centre-ville:

«L’utilisation de tracés moins fréquentés et moins pollués devrait relever du bon sens à Genève, si cette activité devait être poursuivie» Stéphane Montavon

L'unique cocher du canton de Genève confirme réfléchir à proposer, à plus long terme, des promenades loin de l'agitation urbaine.

Canicule et cheval font-ils bon ménage?

Shkelzen Hajdari assure apporter aux équidés tout le confort dont ils ont besoin, déclarant que «le reste du temps, les chevaux sont à l'ombre et constamment avec de l'eau à disposition». Il a également précisé avoir fixé une limite de 35 degrés au-dessus de laquelle les balades sont annulées. Ce qui «semble raisonnable» pour Stéphane Montavon, qui appelle tout de même «au bon sens du détenteur du cheval en toutes circonstances».

«Au bout d'un moment, il faut avoir un peu de jugeote et dire stop» Stéphane Montavon

Les chevaux au sein de l'armée travaillent, eux aussi, sous ces températures, nous assure le vétérinaire, bien que leurs horaires de travail soient adaptés. Une flexibilité plus difficile à mettre en place dans le secteur du tourisme, où l'offre dépend forcément de la demande.

Stéphane Montavon rappelle toutefois qu'en Suisse, aucune loi n'interdit la pratique du sport équestre, en compétition ou en amateur, en fonction de la météo. Qu'elle soit d'ailleurs très (trop) chaude ou froide. Pourtant, comme s'accordent à le dire les professionnels à la Fédération suisse des Sports Equestres (fnch), les chevaux supportent mal les températures élevées et risquent le coup de chaleur en cas d'efforts physiques trop importants.

Que risquent les chevaux avec la chaleur? Le coup de chaleur est une hyperthermie provoquée par un défaut de régulation de la température interne du cheval en cas de forte chaleur extérieure. Dans le pire des cas, un coup de chaleur peut causer la mort de l'animal. Le vétérinaire de l'armée rappelle néanmoins que la température à elle seule ne suffit pas au coup de chaleur. Plusieurs autres indices doivent être pris en compte, tel que le taux d'humidité.

Dans ce cas, ces tours en calèche en pleine canicule sont-ils raisonnables? «L'intensité et la durée du travail doivent être adaptées aux conditions climatiques», précise Stéphane Montavon.

Shkelzen Hajdari et l'un de ses chevaux. Image: facebook

Une adaptation du travail respectée si l'on en croit les déclarations du fondateur des Attelages du Léman puisqu'il confirme ne pas sortir ses chevaux en journée lorsque le mercure grimpe.

«Quand il fait chaud comme ces derniers jours, nous sortons le soir aux environs de 19h30» Le fondateur des Attelages du Léman

En ce qui concerne le coup de chaleur, comment Shkelzen Hajdari s'assure-t-il que ses chevaux n'en soient pas victimes comme plusieurs drames l'ont montré, à New York notamment?

«Nous minimisons les efforts physiques de nos chevaux en attelant deux d'entre eux à une calèche qui ne peut être tirée que par un cheval. La charge est donc divisée. En moyenne, nous réalisons trois balades de 20 minutes chacune.» Shkelzen Hajdari

Face à ses détracteurs, Shkelzen Hajdari a opté pour la transparence et invite quiconque qui souhaite voir dans quelles conditions vivent ses chevaux à venir visiter son écurie. Ce jeudi soir, la calèche des Attelages du Léman sera en ville, malgré la pluie annoncée. Néanmoins, il rebroussera chemin si le temps se gâte, dit-il.

Pour l'heure, les autorités genevoises ne se sont pas positionnées concernant ces tours en calèche, qui continuent de faire polémiques dans la cité de Calvin. Le projet pilote durera jusqu'en 2024.