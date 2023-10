Voici l'outil qu'il ne faudrait pas utiliser dans les jardins

La protection suisse des animaux s'alarme. Avec l'arrivée de l'automne, les souffleurs de feuilles sont de sortie et ce serait un problème.

La Protection suisse des animaux (PSA) met en garde face à l’impact négatif des souffleurs de feuilles sur les petits animaux et la biologie des sols. Elle invite les amateurs de jardinage et les communes à s’abstenir de les utiliser, pour les remplacer par des râteaux et des balais.

La PSA, en cette période de feuilles mortes, relève que les services d’entretien des communes et de nombreux propriétaires privés ont souvent recours à des souffleurs ou à des aspirateurs de feuilles avec moteur. Elle constate un «usage excessif» de ces appareils sur des surfaces perméables comme les prairies et les bandes herbeuses, mais aussi en forêt ou dans des espaces de détente.

Apocalyptique pour les petits animaux

Or, tout cela a des conséquences négatives sur la faune du sol, prévient jeudi l’organisation. Si la couche de litière naturelle au sol est soufflée ou aspirée, de nombreux petits animaux comme les vers, les insectes, les araignées, les amphibiens ou encore de petits mammifères perdent leur habitat, leur abri pour l'hiver ou leur source de nourriture, écrit-elle.

Problème de bruit

Le bruit représente aussi un problème. Avec leurs 90 à 120 décibels, ces souffleurs s'apparentent à une tronçonneuse ou à un marteau-piqueur et font peser un risque pour la santé de l’utilisateur et sur la faune. Sans compter que:

«Le fort flux d'air soulève, non seulement des bactéries du sol, des moisissures et des virus, mais aussi des agents pathogènes provenant des déjections animales»

Dans le même ordre d’idée, un comité proche d'organisations de protection de l'environnement a annoncé le mois dernier avoir récolté plus de 100 000 signatures pour son initiative visant à interdire aux particuliers l'usage de feux d'artifice bruyants, afin de protéger êtres humains et animaux de nuisances sonores excessives. (jah/ats)