L'araignée violoniste est aussi appelée araignée recluse brune.

Cette araignée «timide» a-t-elle tué deux fois en Italie? Un expert doute

Des morsures d'araignée violoniste auraient entraîné deux décès en l'espace de quelques semaines. Wolfgang Nentwig, professeur à l'université de Berne, connaît bien cette espèce d'araignée et s'interroge.

L'araignée violoniste fait la une des journaux. Plusieurs médias annoncent que cette araignée, nommée Loxosceles rufescens, a tué un homme de 23 ans par morsure en Italie. Selon l'agence de presse italienne Ansa, l'homme serait mort samedi dans un hôpital de Bari d'un choc septique et d'une défaillance des organes. Il avait été mordu à la jambe par cette dangereuse araignée il y a plus d'un mois. Selon l'Ansa, il s'agirait déjà de la deuxième victime. En juillet, un policier de 25 ans serait mort de la même manière en Sicile.

Wolfgang Nentwig est professeur à l'Institute of Ecology and Evolution de l'université de Berne. Il y a sept ans, il s'est penché, dans une publication parue dans la revue spécialisée National Library of Medicine, sur un précédent décès prétendument causé par cette espèce d'araignée et sur son impact sur l'humain. Il confirme que l'araignée violoniste pourrait théoriquement tuer un être humain.

«Le venin de l'araignée contient une enzyme qui peut provoquer de graves destructions de tissus chez l'humain. De plus, dans de très rares cas, elle provoque des réactions immunitaires incontrôlées qui peuvent rapidement entraîner la mort.» Wolfgang Nentwig

L'araignée violoniste n'est pas établie en Suisse

L'araignée violoniste est une espèce d'araignée méditerranéenne. Elle n'est pas présente en Suisse. Le site Araneae montre son aire de répartition en Europe. Cette espèce d'araignée est ainsi présente chez nos voisins français et italiens. Comme elle se propage facilement via des marchandises transportées, elle est désormais une espèce exotique et envahissante sur presque tous les autres continents et de nombreuses îles.

Elle est ainsi établie dans des pays d'Europe du Sud, mais aussi d'Afrique du Nord ainsi qu'en Iran et en Afghanistan. Elle est également présente aux Etats-Unis, au Mexique, au Pérou, en Macaronésie, en Afrique du Sud, en Inde, en Chine, au Japon, en Corée, au Laos, en Thaïlande, aux Philippines, en Australie et à Hawaï.

«Elle vit dans des habitats secs, sous des pierres, dans des fissures de rochers. On la trouve également dans et autour des maisons et autres bâtiments» Wolfgang Nentwig.

C'est une araignée discrète de 7 à 8 millimètres, active la nuit. Elle ne dépasse pas la zone de sa toile, dans laquelle elle guette les insectes:

«Cette araignée a toujours été décrite comme timide, se retirant à la moindre menace, c'est-à-dire en cas de secousse ou d'ombre. Normalement, les humains n'entrent pas en contact avec Loxosceles rufescens.» Wolfgang Nentwig.

Pas de décès avéré en Europe

Selon l'expert en araignées, il n'existe à ce jour aucun cas de décès confirmé par morsure d'araignée violoniste européenne. Chez les espèces apparentées d'Amérique du Nord et du Sud, des décès surviennent occasionnellement. Le nombre de cas est probablement inférieur à un par an.

L'expert en araignées fait donc remarquer que dans les deux cas rapportés en Italie ainsi que dans un autre cas en Grèce, l'araignée n'a jamais été vue – et n'a pas non plus été formellement identifiée comme cause du décès. La plupart du temps, celui-ci était dû à une septicémie.

Par quoi a-t-elle été causée?

«Elle a généralement pour cause une infection bactérienne. Je regrette que ces trois cas récents soient montés en épingle et que l'on évoque forcément la Loxosceles comme cause» Wolfgang Nentwig.

Dans son étude de 2017, Wolfgang Nentwig a examiné onze cas de morsures d'araignées violonistes. Neuf cas ont révélé des destructions de tissus (nécroses), quatre cas ont nécessité une ablation chirurgicale des tissus endommagés. Tous les cas ont guéri en quelques semaines sans complications.

Loxosceles rufescens serait une espèce d'araignée répandue dans le monde entier par les activités humaines, ne mordant que rarement l'homme. Ses morsures seraient par ailleurs moins nocives qu'elles sont souvent décrites. «Aucun problème mortel n'est connu», écrit Wolfgang Nentwig dans la conclusion de son étude.

