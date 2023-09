Motion en faveur des abeilles

Une motion en faveur des abeilles a été déposée cette semaine et demande au Conseil fédéral de veiller à ce que les abeilles puissent durablement continuer à jouer leur rôle essentiel dans l'écosystème. Plus précisément, les auteurs de la motion réclament des mesures visant à garantir les sources de nourriture des abeilles. Ils appellent également à la recherche sur les liens entre la pollinisation, l'environnement et la santé des abeilles. De plus, les associations d'apiculteurs devraient être soutenues financièrement. (chm)