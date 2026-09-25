Au début, les symptômes de la tuberculose sont souvent légers et similaires à ceux d’autres maladies. Image: www.imago-images.de

Cette vieille maladie mortelle explose chez les ados en Suisse

La Suisse a recensé nettement plus de cas de tuberculose en 2025 que les années précédentes. Le nombre de malades augmente particulièrement chez les jeunes.

Oliver Julier Suivez-moi

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De plus en plus de personnes contractent la tuberculose en Suisse. En 2025, 544 nouveaux cas de cette maladie infectieuse ont été recensés en Suisse et au Liechtenstein, indique l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis 2018.

Qu'est-ce que la tuberculose? Connue depuis l'Antiquité, la tuberculose a notamment laissé des traces sur des momies égyptiennes vieilles de plus de 4000 ans, selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Cette maladie infectieuse est provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. La plupart des personnes infectées ne développent toutefois aucun symptôme, seule une petite partie d'entre elles contracte la tuberculose.

La hausse est particulièrement marquée chez les adolescents et les jeunes adultes. Avec 207 cas, les personnes âgées de 20 à 39 ans restent le groupe de patients le plus nombreux. Mais la plus forte progression concerne les 15 à 19 ans: le nombre de cas a doublé, passant de 51 à 102. Avec 22,3 cas pour 100 000 habitants, cette tranche d’âge affiche également le taux d’incidence le plus élevé.

Qu’est-ce que la tuberculose?

Cette maladie infectieuse est provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. La plupart des personnes infectées ne développent toutefois aucun symptôme, seule une petite partie d’entre elles contracte la tuberculose.

La maladie touche le plus souvent les poumons, mais elle peut également atteindre d’autres organes. Au début, les symptômes sont souvent légers et difficiles à distinguer de ceux d’autres maladies: fièvre, toux, expectorations, malaise général, sueurs nocturnes, douleurs thoraciques, perte d’appétit et perte de poids.

Peu de contaminations locales pour la tuberculose en Suisse

Selon l’OFSP, la hausse s’explique presque entièrement par l’augmentation du nombre de cas parmi les personnes migrantes et réfugiées. Le nombre de cas chez les personnes originaires de Suisse et du Liechtenstein reste stable et affiche même un léger recul.

L’évolution actuelle reflète donc avant tout un changement dans la situation épidémiologique de la tuberculose dans les pays d’origine, et non une augmentation des contaminations locales. Comme dans d’autres pays européens, la maladie touche de plus en plus de personnes originaires de régions où la tuberculose est très présente.

Dans l’ensemble, la Suisse reste un pays à faible incidence de tuberculose, avec 6 cas pour 100 000 habitants. Elle se situe ainsi sous la moyenne européenne de 2024, qui s’établissait à 8,4 cas pour 100 000 habitants.

La tuberculose est-elle guérissable?

Oui. Lorsqu’elle est détectée suffisamment tôt et traitée de manière rigoureuse, la tuberculose ne constitue dans la plupart des cas pas une raison de paniquer. En Suisse, 70,6% des cas de tuberculose traités en 2024 ont officiellement connu une issue favorable. Ce taux pourrait toutefois être encore plus élevé: dans de nombreux cas, l’issue du traitement était inconnue ou n’avait tout simplement pas été déclarée.

En 2024, treize personnes sont mortes de la maladie. Cela représente 3% de l’ensemble des cas.

La Suisse suit la tendance mondiale pour la tuberculose

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 10,7 millions de personnes ont contracté la tuberculose dans le monde en 2024. Les 8,3 millions de cas déclarés constituent le chiffre le plus élevé jamais enregistré, indique le communiqué.

Après le recul lié à la pandémie en 2020 et 2021, la reprise du dépistage, des traitements et de la mobilité a entraîné une nouvelle hausse. Le Covid-19 et les conflits armés dans les pays fortement touchés par la tuberculose ont en outre compliqué la lutte contre la maladie.

La Suisse suit ainsi la tendance mondiale. Une évolution qui, selon l’OFSP, souligne l’importance d’une surveillance continue, y compris dans les pays où l’incidence de la tuberculose est faible. (trad. hun)