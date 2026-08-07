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Un kangourou a été aperçu en Argovie

epa12835213 A kangaroo is seen during Day 2 of the 2026 Australian WPGA Championship at Sanctuary Cove Golf and Country Club on the Gold Coast, Australia, 20 March 2026. EPA/JASON O&#039;BRIEN EDITORI ...
Personne ne sait à qui appartient le kangourou aperçu à Dietwil (illustration). Keystone

Un kangourou a été aperçu en Suisse

Des particuliers ont filmé un kangourou échappé en Argovie. On ignore à qui il appartient.
07.08.2026, 08:2007.08.2026, 09:31

Il semblerait qu'un kangourou se promène dans la campagne argovienne. C'est, du moins, ce que montre une courte vidéo publiée par Blick. Selon ce dernier, le marsupial a été aperçu en train de sauter en bordure d'une forêt près d'un centre de vacances à Dietwil, dans le sud du canton.

Interrogée par Keystone-ATS, la police cantonale argovienne indique avoir été informée de l'observation du kangourou.

La police a toutefois déclaré qu'aucune recherche officielle n'était en cours pour retrouver l'animal. Plusieurs particuliers et institutions soupçonnés de détenir des kangourous ou des wallabies ont été contactés, mais tous ont indiqué n'avoir aucun animal disparu. (ats)

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