Ce Suisse et ses chiens de traîneaux luttent pour survivre

Depuis plus de 30 ans, Stefan Fischer propose des activités en plein air comme du canyoning, de l'escalade, des randonnées en montagne ou des excursions en chiens de traîneau. Mais son avenir est menacé par le réchauffement climatique.



Stefan et Séverine Fischer ont une passion commune: les chiens. Le couple dirige ensemble Fischer Adventures, une entreprise spécialisée dans les activités en plein air. Ils possèdent 39 chiens de traîneau qui sont l’attraction principale de leur entreprise.



Dans leur «Nordic Camp» à Ermenswil (SG) on entend leurs huskies et leurs malamutes aboyer à tue-tête. Les quadrupèdes font partie de la famille Fischer. Stefan confie:



«Je connais le nom de chacun de nos animaux, y compris leurs traits de caractère personnels. Ils sont tous uniques»

Mais l'idylle est trompeuse: le couple s'inquiète de l'avenir de son ranch canin et de sa société d'aventure. La raison? Le réchauffement climatique.



Ils font partie de la famille: Stefan Fischer et ses chiens de traîneau. Image: watson

Pas d'excursion à partir de 14 degrés



Lorsque Stefan Fischer a créé son entreprise en 1993, l'hiver en Suisse était différent - pendant les mois d'hiver, les températures descendaient souvent en dessous de zéro. Mais au cours des 30 dernières années, beaucoup de choses ont changé. Les deux derniers hivers ont été particulièrement difficiles.



«En plaine, la neige est devenue une denrée rare» Stefan Fischer

En général, les randonnées se font dans la neige. Image: zvg

Cette évolution pose de sacrés problèmes pour son activité principale:



«Il fait souvent plus de 14 degrés en hiver. Nous ne pouvons pas organiser de randonnées à ces températures. Comme les chiens nordiques se donnent toujours à 120 pour cent et ont une épaisse fourrure, ils risquent de surchauffer»

Rien que l'année dernière, les Fischer ont dû annuler ou reporter 15 à 20 randonnées à l'année suivante. Et les conditions ne se sont pas améliorées.



Les randonnées en chiens de traîneau n'ont pu avoir lieu que pendant quatre semaines à peine cet hiver. Même dans les régions de haute altitude comme le pays de Glaris, il n'est plus possible de partir en excursion:



«Aller encore plus loin n'est pas une option pour les chiens de traîneau» Stefan Fischer

Stefan Fischer a donc dû faire preuve d'inventivité. Quand il n'y a pas de neige, mais que les températures restent inférieures à 14 degrés, il attache les chiens à un chariot à roues avant de s'élancer sur les chemins forestiers. Mais il est difficile de dire combien de temps, il pourra continuer ainsi.



Frais fixes élevés



«Le réchauffement climatique nous inquiète», reconnaît Stefan. Si la température continue de grimper en hiver, cela signifie la fin des randonnées en chiens de traîneau pour lui et son entreprise. De quoi mettre en péril son avenir financier.



«Nous sommes complets et avons cinq tours de chiens de traîneau par semaine. Mais comme nous devons en annuler autant, nous ne pouvons plus couvrir les frais.»

Les chiens de traîneau surchauffent rapidement par des températures supérieures à 14 degrés. Image: watson

Les 39 chiens de traîneau et les deux chiens de compagnie coûtent cher: 25 000 francs de frais de vétérinaires par an et huit tonnes de viande à acheter. Sans oublier l'impôt sur les chiens, les assurances, le matériel et bien d'autres choses encore. Jusqu'à présent, le couple a pu compenser le manque à gagner par leurs activités estivales.



Avec leur entreprise, ils proposent 54 expériences comme du canyoning, de l'escalade, de la spéléologie et des randonnées en montagne, du vélo ou encore du rafting dans les rivières de montagne.



«Les conditions météorologiques extrêmes nous donnent du fil à retordre, même en été. Des périodes de sécheresse prolongées et des précipitations soudaines et violentes rendent également ces événements en plein air plus difficiles» Stefan Fischer

Fischer Adventures est un exemple de la manière dont le réchauffement climatique affecte le secteur des activités de plein air en Suisse. Interrogée par watson, la Swiss Outdoor Association écrit qu'en raison du manque de neige, «l'ensemble de la branche outdoor hivernale, y compris de nombreux domaines skiables, doit procéder à des adaptations». Pour les prestataires de plein air d'été, ce sont surtout «les périodes de sécheresse prolongées» qui sont problématiques.



