D'autres animaux s'entre-tuent (à nouveau) au zoo de Bâle

Une autruche a récemment été retrouvée morte dans le bassin des hippopotames du zoo de Bâle. L'oiseau, une femelle, a été tué par les gros mammifères.

Plus de «Suisse»

Les causes et les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues, car le personnel du zoo n'a pas observé l'événement survenu le 26 juin, a indiqué lundi une porte-parole du zoo. Elle confirmait à l'agence de presse Keystone-ATS l'information du journal régional de la radio-télévision publique alémanique SRF.

De tels incidents sont rares, indique la porte-parole qui précise que c'est la raison pour laquelle aucune mesure particulière n'est prévue. Et d'ajouter qu'il n'existe pas de «risque zéro» dans un zoo.

Ainsi la semaine passée, un gorille à dos argenté a mortellement mordu un petit âgé de quatre jours. Cet accident s'est produit à l'occasion d'une bagarre entre le gorille, Yeba, âgé de 14 ans, et la mère du nouveau-né, avait alors annoncé le zoo.

Yeba s'est distingué la même semaine en infligeant des morsures au niveau des parties génitales à un autre mâle, Mobali, de trois ans son cadet. Ce dernier a dû être euthanasié.

(ats/acu)