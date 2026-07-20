ciel clair20°
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

D'autres animaux s'entre-tuent (à nouveau) au zoo de Bâle

D'autres animaux s'entre-tuent (à nouveau) au zoo de Bâle

Une autruche a récemment été retrouvée morte dans le bassin des hippopotames du zoo de Bâle. L'oiseau, une femelle, a été tué par les gros mammifères.
20.07.2026, 21:5020.07.2026, 21:50

Les causes et les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues, car le personnel du zoo n'a pas observé l'événement survenu le 26 juin, a indiqué lundi une porte-parole du zoo. Elle confirmait à l'agence de presse Keystone-ATS l'information du journal régional de la radio-télévision publique alémanique SRF.

De tels incidents sont rares, indique la porte-parole qui précise que c'est la raison pour laquelle aucune mesure particulière n'est prévue. Et d'ajouter qu'il n'existe pas de «risque zéro» dans un zoo.

Drame au zoo de Bâle: Mobali meurt après avoir été mordu aux testicules

Ainsi la semaine passée, un gorille à dos argenté a mortellement mordu un petit âgé de quatre jours. Cet accident s'est produit à l'occasion d'une bagarre entre le gorille, Yeba, âgé de 14 ans, et la mère du nouveau-né, avait alors annoncé le zoo.

Nouveau drame au zoo de Bâle: le gorille Yeba tue son propre bébé

Yeba s'est distingué la même semaine en infligeant des morsures au niveau des parties génitales à un autre mâle, Mobali, de trois ans son cadet. Ce dernier a dû être euthanasié.

(ats/acu)

Vous aimez les histoires (bizarres) d'animaux? Par ici
Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles
Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
de Jannik Sauer
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Thèmes
Le parc naturel et animalier de Goldau a de nouveaux petits!
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le témoin du mariage de Bowie à Lausanne révèle des souvenirs secrets
Présenté en avant-première au Montreux Jazz Festival, David Bowie’s Secret Friend révèle une facette méconnue des années romandes de la star. watson a recueilli le témoignage inédit du Genevois Sandro Sursock, son ami et son témoin de mariage.
«On finissait par oublier que c’était David Bowie.» Assis à une table à Montreux, samedi 18 juillet, Sandro Sursock raconte sobrement l’homme qui fut son ami, bien davantage que l’icône mondiale de la musique. Celui qui partageait des repas, se rendait à des fêtes et se fondait dans un groupe, loin des projecteurs. Figure de la première scène punk genevoise dès la seconde moitié des années 1970, Sursock avait fondé et chanté au sein des Bastards, puis dans The Zero Heroes.
L’article