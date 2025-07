Alerte au taureau agressif «hors de contrôle» en Suisse romande

Le portail appelle le riverains à la prudence. Ils sont priés de «ne pas s'approcher et signaler immédiatement la présence de l'animal au 117». (jzs)

«Un taureau agressif se trouve actuellement hors de contrôle» entre les cantons de Vaud et de Neuchâtel, annonce ce jeudi le portail de la Confédération alertswiss.

Le portail alertswiss met en garde contre la présence d'un bovin agressif de 600 kg à la frontière des cantons de Vaud et Neuchâtel.

