en partie ensoleillé31°
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Yverdon-les-Bains passe à l’action face au déclin de ces espèces

Face au déclin de ces espèces, Yverdon passe à l’action

Autobahn A1, rechts, und A9, links, Landwirtschaft, Ackerbau, Felder bei Yverdon les Bains im Jura am Donnerstag, 9. August 2012. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella)
Plusieurs phénomènes sont à l'origine du déclin des oiseaux.Image: KEYSTONE
Les hirondelles, martinets et chauves-souris disparaissent progressivement des villes suisses. Pour enrayer ce déclin, Yverdon-les-Bains lance un plan d’action visant à mieux protéger ces espèces en milieu urbain.
16.07.2026, 16:1416.07.2026, 16:14

Les populations d’hirondelles de fenêtre, d’hirondelles rustiques, de martinets noirs et de chauves-souris qui vivent en milieu urbain sont en net déclin en Suisse et dans le canton de Vaud. Face à cette situation, la Ville d’Yverdon-les-Bains se dote d’un plan d’action communal en faveur de la protection de ces espèces.

Une hirondelle rustique.
Une hirondelle rustique.image: wikipedia

Le plan propose des mesures articulées autour de trois objectifs principaux: favoriser le développement des colonies existantes, compenser la destruction des cavités naturelles par des solutions adaptées et intégrer la problématique en amont dans la gestion des constructions, indique la Municipalité d'Yverdon jeudi dans un communiqué.

En Ukraine, les amoureux des oiseaux font un constat «répugnant»

Selon l'Exécutif, cette tendance alarmante, largement documentée, est principalement due à la densification urbaine, à la rénovation énergétique des vieux bâtiments, notamment leur isolation. Il cite également la raréfaction des sites de chasse et des matériaux essentiels à la construction des nids.

Le plan d’action communal en faveur des hirondelles, des martinets et des chauves-souris s’inscrit dans le cadre du Plan climat et du Plan directeur de la nature de la Ville, ainsi que du Plan Biodiversité 2019-2030 du canton de Vaud. Il fera, à cet égard, l’objet d’une demande de subvention cantonale. (mbr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
de Michael Graber
Faux rabais: Aldi s&#039;attire les foudres des autorités suisses
Faux rabais: Aldi s'attire les foudres des autorités suisses
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
3
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
L&#039;armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
L'armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Victoire historique et dérapage politique de l'Argentine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse rejoint une vaste alliance antidrogue
La Confédération adhère à l'Alliance portuaire européenne afin de lutter contre le trafic de drogue dans les ports et les chaînes logistiques maritimes.
La Suisse a rejoint l'Alliance portuaire européenne, dont l'objectif est de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue dans les ports et les chaînes logistiques maritimes. L'adhésion a été annoncée mercredi par la Commission européenne.
L’article