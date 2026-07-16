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Climate Impulse: bonne nouvelle pour le projet de Piccard

Swiss aviation pioneer Bertrand Piccard talks to the media about Climate Impulse, a plane powered by liquid hydrogen, at a hangar in Les Sables d&#039;Olonne, France on Thursday, Feb. 13, 2025.(AP Pho ...
Bertrand Piccard est connu pour ses tours du monde dans les airs.Image: AP

Bonne nouvelle pour le nouveau projet de Bertrand Piccard

L'explorateur suisse prévoit de faire le tour du monde à bord d'un avion à hydrogène en un seul vol. Le projet a reçu le soutien de l'Union européenne.
16.07.2026, 14:0116.07.2026, 14:01

Le pionnier de l'énergie suisse Bertrand Piccard a obtenu le soutien de la commission européenne pour son nouveau projet Climate Impulse. Son tour du monde en avion à hydrogène est maintenant parrainé par Bruxelles.

L'UE reconnaît que l'entreprise est une contribution dans les domaines du climat, de l'innovation et de la souveraineté, écrit mercredi Climate Impulse dans un communiqué. Le parrainage n'est que symbolique et n'est lié à aucun moyen financier.

On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard

L'hydrogène est un secteur stratégique et peut devenir une force motrice du tournant énergétique et de compétitivité de l'industrie, souligne le vice-président de la commission européenne Stéphane Séjourné, cité dans le communiqué.

«L'avion portera haut les couleurs de l'Europe sur le chemin d'un monde sans CO2»
Stéphane Séjourné

Avec Climate Impulse, l’objectif est de susciter un nouvel espoir en rendant possible ce que certains considèrent comme impossible, a déclaré Bertrand Piccard. Le Suisse dirige le projet en collaboration avec Raphaël Dinelli, ingénieur français spécialisé dans les matériaux composites.

Sans escale et sans émissions

Climate Impulse a pour objectif de faire le tour du monde à bord d'un avion à hydrogène en un seul vol, sans escale et sans émissions. De l'«hydrogène vert», produit à partir d’énergies renouvelables, sera utilisé. Selon les informations fournies par le projet, le vol est prévu pour 2030.

Piccard est connu pour ses tours du monde dans les airs. En 1999, il a fait le tour du monde sans escale en montgolfière avec Brian Jones. De mars 2015 à juillet 2016, il a fait le tour du monde en plusieurs étapes avec André Borschberg à bord d’un avion solaire. (jzs/ats)

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