Le loup devrait être tué plus facilement, exigent les paysans suisses

Le loup devrait être tué plus facilement, selon les paysans de l'USP



Les mesures de protection actuellement en vigueur ne suffisent pas à protéger les bêtes contre la «menace» du loup. L'Union suisse des paysans exige des changements.

Pour l'Union suisse des paysans (USP), cela ne fait aucun doute: la croissance du nombre de loups et de meutes est une «menace» pour l’économie alpestre. Les dernières attaques dans le Jura et les Grisons le démontrent.

Les mesures de protection sont coûteuses et parfois inefficaces, estime l'organisation. Pour cette raison, elle exige que des mesures soient prises. Concrètement, l'USP réclame que:

Les demandes de tir concernant le loup doivent être approuvées «rapidement et sans tracasserie administrative».

De nouvelles solutions doivent être trouvées pour enrayer la croissance des populations de ce canidé.

Dangers pour les randonneurs

De plus, estime l'organisation, le recours aux chiens de protection et le comportement plus craintif des vaches allaitantes en présence de loups constituent de nouveaux dangers pour les randonneurs.

L’USP attend donc du Parlement et de la Confédération qu’ils élaborent de nouvelles dispositions légales pour «réguler les populations de loups de manière ciblée» et soutenir les éleveurs concernés. (ats/asi)