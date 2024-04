Le socialiste est à la tête de Justice et police depuis 100 jours (image d'illustration). Keystone

Beat Jans rend visite à la victime de l'agression antisémite de Zurich

Le ministre de la Justice Beat Jans a rendu visite au juif orthodoxe gravement blessé par un adolescent de 15 ans à Zurich il y a un mois. Le socialiste a expressément évoqué la menace causée par l'Etat islamique.

Le conseiller fédéral Beat Jans entend montrer par sa visite au Juif agressé au couteau, il y a un mois, qu'un tel acte ne peut être toléré, a-t-il déclaré mardi à la radio alémanique SRF.

«J'ai été tellement heureux de le voir venir à ma rencontre sur ses deux jambes» Beat Jans

L'homme est en bonne voie de guérison. Il a été victime d'un acte horrible qu'il faut condamner dans les termes les plus forts, a estimé le Bâlois.

«En tant qu'autorité de police fédérale, nous prenons cet acte très au sérieux» Beat Jans

La menace de l'Etat islamique

Par sa visite, le socialiste a voulu montrer au blessé «que nous n'acceptons pas ce qui s'est passé». Il a tenu à promettre à la victime le soutien au plus haut niveau et l'assurer que le racisme et l'antisémitisme sont combattus au plan fédéral et cantonal. L'acte commis à Zurich sera examiné de près afin que cela ne se reproduise plus jamais, a-t-il déclaré.

Il faut y veiller et renforcer les échanges avec les autorités européennes notamment parce que l'agresseur, âgé de 15 ans, a annoncé qu'il voulait tuer spécifiquement des personnes d'autres religions. De plus, l'Etat islamique (EI) a appelé en janvier à tuer des chrétiens ou des juifs.

«Il est possible que l'incident de Zurich soit la première mise en œuvre de cet appel de l'EI en Europe» Beat Jans

Le conseiller fédéral a expliqué que les échanges avec Europol, la police européenne, sont intensifiés. Il s'agit de déterminer s'il existe un réseau international.

Attaqué par un adolescent

Le 2 mars, un jeune de 15 ans d'origine tunisienne a blessé un juif orthodoxe à l'arme blanche en ville de Zurich, mettant sa vie en danger. L'adolescent a été arrêté sur les lieux du crime.

Le nombre d'incidents antisémites en Suisse ont fortement augmenté depuis l'attaque du Hamas palestinien contre Israël le 7 octobre dernier et la riposte de l'armée israélienne dans la bande de Gaza.

(sda/ats)