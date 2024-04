Une plainte vise le responsable de la lutte contre l’antisémitisme en Romandie

«Je me suis rendu plusieurs fois en Israël et dans les territoires palestiniens. Les actes vexatoires contre les Palestiniens sont permanents, il y a là un véritable politique d’apartheid. L’Etat d’Israël est un Etat par les juifs et pour les juifs dans lequel les citoyens arabes sont exclus d'un certain nombre de droits. Il faut qu’à l’avenir Israël et Palestine soient réunis dans un seul Etat où l'égalité de droit serait la norme. Quant au slogan du Jourdain à la mer, je le comprends justement comme une aspiration à un ensemble unitaire.»

Thomas Vachetta