Si vous voulez acheter un vélo ce printemps, dépêchez-vous

Les beaux jours dopent l'envie de pédaler. Avec la pandémie, les stocks de vélos neufs sont limités. Sur le marché de l'occasion, la demande pourrait dépasser l'offre.

Vous avez peut-être déjà ressorti le vôtre. Le vélo fait, comme chaque année à Pâques, son retour au soleil avec l'arrivée des degrés tout doux.

Mais ce printemps, la situation pourrait être tendue si vous souhaitez vous acheter un deux-roues, neuf ou d'occasion. Avec la pandémie, la demande connaît un boom depuis 2020. Le chiffre d'affaire de la branche en Suisse est aussi au plus haut avec 2,3 milliards de francs en 2020, selon la RTS.

Où en sont les stocks et y aura-t-il assez de pièces pour ceux qui le souhaitent? Tour d'horizon.

Du côté des vélos neufs

Dans un article, paru le 21 mars, Le Matin Dimanche notait que les stocks de vélos étaient «quasi vides», alors que le printemps arrivait.

Aujourd'hui, du côté de Velosuisse, on tempère. La disponibilité varie selon le fabricant et la marque. Martin Platter, le directeur, affirme:

«Il est exagéré de dire que la Suisse sera bientôt à court de bicyclettes. Il y en a encore suffisamment sur le marché.»

Cependant, le message de l'association est clair: il faut être réactif si on souhaite s'acheter un vélo. Si vous en trouvez un qui convient en magasin, prenez-le tout de suite! Et ne soyez pas trop difficiles sur le modèle, la couleur et l'équipement.

Pénuries, délais longs, prix à la hausse

«Avec le corona, les chaînes d'approvisionnement sont devenues moins fiables et les installations de production travaillent à une capacité supérieure à la moyenne, en raison de la forte demande dans le monde entier. Cela entraîne des délais de livraison plus longs», précise Martin Platter.

Vous pourrez enfin avoir à payer votre précieux plus cher: des pénuries de composants et une augmentation des coûts de transport dans le monde, Covid oblige, font prendre l'ascenseur aux prix.

Du côté de la deuxième main

Autre solution si vous voulez dénicher un deux-roues: passer par le marché de l'occasion. Ce secteur a aussi vu ses chiffres gonfler par la pandémie.

Anibis voit une hausse de 200% de la recherche de vélos par rapport à 2019, alors que l'offre, elle, avait un peu augmenté au début du Covid, avant de redescendre. Aujourd'hui, 8'600 bicyclettes sont disponibles. «Il semble qu'il y ait peu de volonté de se séparer de son propre vélo pendant la pandémie», note Daniel de Carvalho, directeur de la communication du groupe Scout24.

Motiver les gens à vendre leur vieux vélo qui dort

Le concurrent Ricardo a lancé une semaine spéciale du 26 mars au 3 avril. Intitulée «Attention les vélos», l'opération a pour vocation de motiver les gens à revendre leurs bicyclettes endormies et de privilégier la seconde main, pour ceux qui veulent s'en procurer.

Aurélia Jaquier, responsable communication de Ricardo pour la Romandie, précise:

«Certaines études montrent que les Suisses sont les champions pour garder à la cave des objets encore en mesure de fonctionner.» Aurélia Jaquier, responsable communication pour la Romandie chez Ricardo

Pour chaque bicyclette achetée sur la plateforme, cinq francs sont reversés à l'association lausannoise Recyclo, qui met sur pied des ateliers de réparation de vélos. De quoi leur donner une deuxième vie et favoriser une économie circulaire et durable.

Alors, avec quoi pédalerez-vous ce printemps?