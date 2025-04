Le logo de Baloise ne sera désormais plus seul. Image: keystone

Voici pourquoi Helvetia a pu dévorer la Baloise

C'est l'un des plus gros rapprochements économiques récents en Europe: Baloise et Helvetia ne seront à l'avenir qu'un groupe unique.

Florence Vuichard / ch media

Les rumeurs allaient bon train depuis longtemps. Désormais, les deux assureurs ont mis les choses au clair: Helvetia et la Baloise veulent fusionner et l'ont annoncé mardi. Comme le constate Bloomberg, il s'agit de l'une des plus grandes fusions de l'année en Europe, chiffrant l'opération à 8,4 milliards de francs.

Avec cette fusion, les deux assurances suisses, de taille moyenne, veulent se hisser au sommet. Et comme le montrent les derniers chiffres de la Finma, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, elles devraient y parvenir.

Pour la nouvelle société issue de cette fusion, on évoque même d'une part de marché d'environ 20%. Celle-ci se voit donc déjà comme numéro 2 en Suisse. La nouvelle entité s'appellera Helvetia Baloise, et sera cotée à la bourse suisse. Le siège principal se trouvera à Bâle. Saint-Gall, actuellement siège principal de l'Helvetia, sera relégué au rang de «site important». Le nouveau chef du groupe, Fabian Rupprecht, sera en revanche issu d'Helvetia, tandis que le président du conseil d'administration, Thomas von Planta, de Baloise.

Helvetia avale Baloise

Si les deux entreprises préfèrent évoquer une «fusion égalitaire», dans les faits, Baloise sera intégrée par Helvetia, bien plus grosse. Le volume d'affaires d'Helvetia, s'élève en effet à 11,5 milliards de francs. Il est donc nettement plus important que celui de Baloise, avec 8,6 milliards de francs. L'effectif d'Helvetia compte 16 000 collaborateurs, soit le double de son ancien concurrent.

Les deux groupes espèrent que la fusion leur permettra de baisser leurs coûts d'environ 350 millions de francs par an. Voilà qui devrait permettre d'augmenter les bénéfices et, par conséquent, les dividendes versés. Ces derniers devraient même augmenter de 20%, selon le communiqué. Mais pour l'instant, la fusion entraîne surtout des dépenses. Helvetia et la Baloise chiffrent les «coûts d'intégration» entre 500 et 600 millions de francs.

Vers une hécatombe du personnel ?

La fusion et les gains visés concernant l'efficacité ne constituent probablement pas une bonne nouvelle pour les collaborateurs. Les assureurs promettent, certes, que les suppressions d'emplois devraient, «dans la mesure du possible, être réalisées par des fluctuations naturelles et des retraites anticipées». Un spécialiste du secteur a toutefois récemment mis en garde:

«Une fusion de Baloise et d'Helvetia, qui gère également ses affaires vie depuis Bâle, pourrait conduire à une vraie hécatombe au sein du personnel»

Les deux entreprises se disent «conscientes de leur responsabilité sociale» et assurent «mener ce processus avec équité et soutenant les personnes concernées». Pour l'instant, les entreprises ne donnent pas d'indications concrètes sur les endroits où des postes devront être supprimés ni sur le nombre de collaborateurs qui pourraient être concernés.

Baloise sous pression

La pression exercée sur Baloise pour qu'elle devienne plus efficace s'est fortement accrue ces derniers temps, au moins depuis que la société d'investissement suédoise Cevian en est devenue actionnaire à près de 10%. Cevian veut notamment des dividendes plus élevés, ou une hausse du cours de l'action, comme cela pourrait peut être imposé à la suite d'une reprise ou une fusion.

Cevian avait déjà fait pression pour que Baloise vende la banque soleuroise Soba. Mais son maintien dans la nouvelle structure est désormais assuré, comme le constate le porte-parole d'Helvetia, Jonas Grossniklaus. Le «modèle d'insurbanking», c'est-à-dire la forme mêlant assurance et banque, profitera de la fusion.

D'un point de vue formel, les actionnaires des deux entreprises doivent encore approuver la fusion. Pour cela, deux assemblées générales extraordinaires de Baloise et d'Helvetia auront lieu le 23 mai. Patria Genossenschaft, plus grosse actionnaire d'Helvetia avec 34,1%, soutient la fusion. L'exécution de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2025, à condition bien sûr que l'autorité de la concurrence donne son feu vert.