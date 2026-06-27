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Décès de l’ancien président de la BNS Hans Meyer

Décès de l’ancien président de la BNS Hans Meyer

L’ancien président de la Banque nationale suisse s’est éteint le 17 juin à l’âge de 90 ans. Il avait dirigé l’institution de 1996 à 2000, une période marquée par l’introduction de l’euro et une importante modernisation de la politique monétaire.
27.06.2026, 07:0427.06.2026, 07:05
Hans Meyer president de la Direction generale, chef du 1er departement a la Banque Nationale Suisse, BNS, parle devant une camera de la TV lors de la conference de la BNS ce 15 juin 2000 a Geneve. (KE ...
Hans MeyerImage: KEYSTONE

L'ancien président de la Banque nationale suisse (BNS) Hans Meyer est décédé à l'âge de 90 ans. Selon une nécrologie de la banque centrale publiée dans le Tages-Anzeiger de samedi, il s'est éteint le 17 juin.

Meyer a consacré toute sa carrière à la BNS, écrit cette dernière. De 1972 à 1977, il a occupé le poste de secrétaire général, puis celui de membre suppléant du directoire, avant d'en devenir membre en 1985. Il a présidé la Banque nationale suisse de 1996 à 2000.

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Ses quatre ans de présidence du directoire de la Banque nationale suisse (BNS) ont été marquées par la fin d'une récession, l'introduction de l'euro et le débat sur le rôle de la BNS pendant la seconde guerre mondiale.

Meyer a mis en place le concept de politique monétaire encore en vigueur aujourd'hui et a supervisé la réorganisation du circuit des espèces, écrit la BNS. Il s'est aussi engagé en faveur de la modernisation des systèmes de paiement et de l'instauration de processus de gestion d'entreprise adaptés à son époque au sein de la banque centrale.

En janvier 2001, Hans Meyer avait passé le témoin à son successeur, le Valaisan Jean-Pierre Roth. (dal/ats)

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