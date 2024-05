Voici pourquoi Ignazio Cassis a besoin de 11 milliards de francs

Le ministre des Affaires étrangères a présenté ce mercredi le plan à 11,27 milliards de francs pour la coopération internationale suisse 2025-2028. Voici ce qu'il faut en retenir.

La coopération internationale de la Confédération devrait disposer de 11,27 milliards de francs pour la période 2025-2028. Dans son message transmis mercredi au Parlement, le Conseil fédéral a insisté sur des approches flexibles dans un monde instable.

Quelle est la stratégie du Conseil fédéral?

Face à un monde en perpétuelle évolution, la stratégie s'inscrit dans des objectifs à long terme, comme la lutte contre la pauvreté et le développement durable, tout en gardant une forte flexibilité pour répondre aux nombreuses crises actuelles, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Pour aider au mieux les populations en souffrance, comme celles dans les pays en guerre, on ne peut plus catégoriser de manière claire.

«On ne peut pas être partout, il faut fixer des priorités en fonction de l'argent donné» Ignazio Cassis

Le choix des projets se fait autour de trois critères a précisé Patricia Danzi, cheffe de la Direction du développement et la coopération (DDC):

Les besoins sur place.

Les intérêts de la Suisse à long terme.

La valeur ajoutée de sa coopération internationale.

La stratégie repose donc sur trois piliers, qui sont:

L'aide humanitaire.

La coopération au développement.

La promotion de la paix et des droits humains.

Les mêmes objectifs sont reconduits:

Sauver des vies et garantir l’accès aux services de base.

Contribuer à une croissance économique durable.

Protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique.

Pour promouvoir la paix, la démocratie, l'Etat de droit et le respect des droits humains.

A quoi va servit l'argent de la Suisse?

Les quatre crédits d'engagement permettent de financer les actions de la DDC, de la Division Paix et Droits de l'Homme du Département fédéral des affaires étrangères ainsi que du Secrétariat d'Etat à l'économie. Le Secrétariat d'Etat aux migrations est aussi de plus en plus impliqué.

Le montant destiné à l'aide humanitaire a été accru, pour atteindre un quart de l'enveloppe totale. Un accent particulier est aussi mis sur la santé, la migration et la coopération avec le secteur privé. Sur le plan multilatéral, la stratégie se concentrera sur les défis globaux, comme la paix, la sécurité, les droits humains, le climat et les nouvelles technologies.

Combien d'argent représente l'aide à l'Ukraine

La guerre en Ukraine représente pour la Suisse un changement de paradigme majeur qui s’ajoute aux nombreuses autres crises et conflits armés dans le monde, ajoute le Conseil fédéral. Il prévoit d’affecter 1,5 milliard au soutien à l’Ukraine (13% du budget total). Patricia Danzi a déclaré à ce sujet:

«Nous aurions aimé sortir de quelques pays voisins, comme les Balkans ou la Moldavie, mais la guerre en Ukraine fait qu'ils restent ancrés dans la stratégie»

Patricia Danzi. Keystone

Où va le reste de l'argent suisse?

Le reste du budget (87%) est alloué principalement aux quatre régions prioritaires: l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie ainsi que l'Europe de l'Est. Ce montant est réparti dans des proportions similaires à la stratégie actuelle:

29% sont destinés à la coopération bilatérale au développement et la promotion de la paix.

21% aux organisations multilatérales.

20% à l'aide humanitaire.

12% aux programmes thématiques globaux-

5% aux ONG suisses.

Est-ce que la Suisse va dépenser plus qu'avant?

Le montant total est légèrement inférieur à celui proposé en consultation (11,45 milliards). Le crédit «Capital pour la fondation CICR» a été supprimé sur recommandation du CICR. Le projet de recapitalisation de la fondation a été interrompu afin de mieux se concentrer sur le redressement de sa situation financière.

Les stratégies 2017-2020 et 2021-2024 étaient dotées respectivement de 11,11 et de 11,25 milliards de francs. Nominalement, les montants sont similaires, a détaillé Patricia Danzi. En chiffres réels, cela dépend des pays.

Quel bilan tirer des stratégies précédentes

La stratégie 2025-2028 se base sur l’évaluation de celle actuelle, dont le Conseil fédéral a aussi approuvé le compte-rendu mercredi. La coopération internationale de la Suisse a contribué de manière flexible à la gestion des crises et des conflits, a relevé Ignazio Cassis.

Quelque 1,3 million de personnes ont pu participer à des programmes de formation professionnelle. Le Corps suisse d'aide humanitaire a effectué 660 missions dans plus de 70 pays, notamment en Haïti, en Turquie ou au Soudan.

Il a été possible d’aider 16 millions de personnes à s'adapter au changement climatique et d’éviter 69 millions de tonnes de CO2. Enfin, la Suisse a accompagné une vingtaine de processus de paix chaque année et mené des négociations de cessez-le-feu dans sept pays dont le Myanmar et le Nigeria. (jah/ats)