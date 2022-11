Voici les dix plus grandes fortunes de Suisse en 2022

Le magazine Bilan a dévoilé le classement 2022 des 300 plus grandes fortunes établies en Suisse. Cette année, le secteur du luxe détrône la Pharma.

Cette année, on assiste à un «véritable choc au sommet», assure le magazine Bilan, qui a dévoilé, jeudi, son traditionnel classement des 300 plus grandes fortunes de Suisse. Cette liste comprend les personnes et les familles les plus fortunées établies dans notre pays.

Le contexte macroéconomique a redistribué les places autour de la table des dix plus grandes fortunes du pays, poursuit le magazine. Ainsi, le secteur du luxe se révèle ultrarésistant et détrône la Pharma au sommet du classement. Voici le top 10. 👇

Gérard Wertheimer

Genève

Fortune: 38 à 39 milliards de francs

Image: Facebook

Profitant de la solidité de l'industrie du luxe, Gérard Wertheimer prend les commandes du classement. La fortune de sa famille est estimée entre 38 et 39 milliards de francs, en hausse de pas moins de 9 milliards.

Propriétaire avec son frère Alain de la maison de haute couture Chanel, le Français résidant à Genève double les familles Hoffmann-Oeri-Duschmalé, qui contrôlent le géant pharmaceutique bâlois Roche et Klaus-Michael Kühne, actionnaire majoritaire du groupe de transport et logistique schwyzois Kühne+Nagel.

Famille Hoffmann, Oeri et Duschmalé

Bâle-Ville, Vaud

Forune: 30 à 31 milliards de francs

Les tours Roche, à Bâle. Image: sda

En 2e place, les quinze descendants du fondateur du groupe pharmaceutique rhénan Roche, Fritz Hoffmann-La Roche, se partagent, eux, un patrimoine de 30 à 31 milliards, forts de la participation de 67,5% des titres au porteur détenus via un pool d'actionnaires.

Klaus-Michael Kühne

Schwyz

Forune: 23 à 24 milliards de francs

Image: DPA

A la tête des plus grosses fortunes helvétiques l'an dernier, le président d'honneur de Kühne+Nagel, qui détient en outre plus de 30% de l'armateur allemand Hapag-Lloyd, hérite de la 3e marche du podium. Son bas de laine, qui a perdu quelques mailles en un an, se monte entre 23 et 24 milliards de francs.

Famille Safra

Genève, Brésil

Fortune: 22 à 23 milliards de francs

Yves Sarasin, directeur général de la Banque J. Safra Sarasin. Image: KEYSTONE

Domiciliée à Bâle et Genève et active dans la banque, l'immobilier et l'agroalimentaire, la famille Safra, conserve son 4e rang, sa fortune restant stable à 22-23 milliards.

La banque J. Safra Sarasin peut se targuer d'une année 2021 couronnée de succès. Le bénéfice net s'est élevé à 423,2 millions de francs suisses, soit une augmentation de 5,7% par rapport à l'année précédente.

Famille Aponte

Genève

Fortune: 19 à 20 milliards de francs

Gianluigi Aponte, fondateur de Mediterranean Shipping Company, avec Emmanuel Macron. Image: AP AFP POOL

Décidément fortement représentée dans le classement de bilan, Genève peut encore compter sur la famille Aponte, propriétaire du géant maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) et nouvelle venue dans les dix premières fortunes de Suisse à la faveur d'un bond de son patrimoine de 10 milliards à quelque 20 milliards.

Jorge Lemann

Saint-Gall, Brésil

Fortune: 16 à 17 milliards de francs

Jorge Lemann avec sa femme Susanna. Image: EPA FILE

Domicilié depuis 20 ans à Rapperswil, sur la rive saint-galloise du lac de Zurich, Jorge Lemann, reste solidement installé au 6e rang de la hiérarchie des fortunes les mieux dotées de Suisse, son patrimoine pesant 16 à 17 milliards de francs.

Agé de 82 ans, l'homme brésilien et suisse, qui a aussi joué pour la Suisse en Coupe Davis de tennis, détient notamment des participations dans Burger King et le numéro un mondial de la bière AB inBev.

Famille Bertarelli

Berne

Fortune: 15 à 16 milliards de francs

Dona Bertarelli, co-présidente de la Bertarelli Foundation. Image: sda

Jorge Lemann précède la famille Bertarelli, dont le patrimoine se monte à 15-16 milliards de francs. Outre l’annonce du retour d’Alinghi sur l’America’s Cup, les différents fonds d’investissement de la famille ont réalisé quelques opérations notables durant l’année, assure Bilan.

Guillaume Pousaz

Emirats arabes unis

Fortune: 15 à 16 milliards de francs

Image: sda

L'entrepreneur genevois domicilié à Dubaï, Guillaume Pousaz et sa société de paiements Checkout.com, se classe à la 8e place. En l'espace d'un an, sa fortune s'est envolée de quatre milliards, l'une des dix plus fortes croissances, à 15-16 milliards.

Famille Blocher

Argovie, Schwyz, Zurich

Fortune: 14 à 15 milliards de francs

Image: sda

En 2022, le patrimoine de la famille de Christoph Blocher, 82 ans, a fondu de cinq milliards de francs. Une première: depuis 2011, sa fortune n’avait jamais cessé de croître. Elle était passée de 2,5 à 19,5 milliards.

C’est dans Ems-Chemie que la famille a déploré le plus grand recul, explique Bilan: si le chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter, le titre a perdu 36% depuis le début de l’année.

Andrey Melnichenko

Grisons

14 à 15 milliards

Image: sda

Né en 1972 à Gomel, en Biélorussie, ce Russe établi à Saint-Moritz a créé deux sociétés: Eurochem, spécialisée dans les engrais minéraux dont le siège se trouve à Zoug et SUEK, active dans le charbon et l'énergie.

Suite à l'invasion de l'Ukraine, il s'est retrouvé sur la liste des sanctions suisses et européennes. Melnichenko en conteste le bien-fondé, en déclarant que sa fortune a été bâtie de façon indépendante. (asi/ats)