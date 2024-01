Les Suisses n'ont jamais autant utilisé Twint qu'en 2023

Le système de versement d'argent utilisé en Suisse est de plus en plus utilisé. Notamment dans les magasins.

Twint a enregistré l'année dernière une vive utilisation de son système de paiement numérique, surtout dans les magasins. La société, propriété notamment de plusieurs banques, veut encore développer son système de règlement pour le rendre plus facile à l'emploi.

En 2023, Twint a revendiqué 590 millions de transactions financières après 386 millions d'opérations en 2022. L'entreprise compte «plus de» 5 millions d'utilisateurs actifs, un chiffre à peu près stable comparé à celui annoncé fin février 2023.

Quelque 72% des transactions effectuées avec cette application l'ont été pour des opérations commerciales et 28% pour des paiements entre particuliers, a souligné lundi dans un communiqué la société, détenue par les banques cantonales vaudoise et zurichoise, Postfinance, Raiffeisen, UBS, Six et Worldline.

Les règlements dans le commerce de détail traditionnel ont quasiment doublé, principalement aux caisses des supermarchés.

Grâce à de nouvelles innovations techniques, Twint compte rendre les paiements aux caisses des magasins encore plus rapides.

(sda/awp/ats)