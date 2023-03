Dernier délai pour vos impôts: voici où l'on paie le plus en Romandie

Le délai pour le dépôt de la déclaration fiscale vient de tomber ou s'apprête à le faire dans la plupart des cantons romands. Si nous sommes tous tenus de nous acquitter de cette tâche, les impôts ne touchent pas l'ensemble de la population de la même manière. Grâce à nos cartes interactives, il est possible de comparer la situation commune par commune.

Si vous n'avez pas encore déposé votre déclaration fiscale, il est peut-être temps de commencer à y réfléchir. Le délai pour la remise de la déclaration est déjà passé dans quatre cantons romands et, à Genève, Fribourg et en Valais, il est fixé à vendredi prochain, 31 mars. Mais pas de panique, même après la date butoir, il est encore possible de demander un délai (lire à la fin de l'article).

Au-delà du moment qu'on choisit pour déposer la déclaration, une chose ne change jamais: tout le monde ou presque s'accorde à dire que la facture est trop salée, bien que les impôts ne touchent pas la population de la même manière. Le montant dépend notamment du revenu et du lieu de domicile, ainsi que de la situation familiale du contribuable. La charge fiscale peut changer sensiblement en fonction de ces facteurs.

Il est tout de même possible de savoir où les impôts sont le plus ou le moins élevés. Le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (AFC) permet de comparer la situation commune par commune. Pour ce faire, il se base sur des contribuables-modèles. Nous avons choisi deux scénarios pour illustrer la situation dans les cantons romands:

Une personne non mariée, vivant seule et sans enfants, dont le revenu annuel brut se monte à 80 000 francs; Un ménage formé par un couple marié et deux enfants, dans lequel les parents gagnent ensemble 125 000 francs (répartition: 70 et 30%).

Quelques considérations avant de partir

Les deux cas se réfèrent à l'année fiscale 2022. Les montants résultant du calcul tiennent compte de toutes les déductions légales qui peuvent être effectuées sans justificatif, explique l'AFC. Les déductions dont le montant dépend des frais effectifs ne sont en revanche pas prises en compte.

Cela signifie que le montant final peut varier de ce que vous allez effectivement payer. Le calcul est effectué à titre indicatif et les chiffres permettent avant tout une comparaison entre les différentes communes.

Rappelons également que la fortune n'a pas été prise en considération pour ce calcul, son impact n'étant pas significatif pour la plupart des contribuables. L'impôt ecclésiastique ne figure pas non plus dans la statistique.

Premier scénario : personne seule, sans enfants

La comparaison géographique de la charge fiscale 2022 pour un individu vivant seul donne l'image suivante.

Les valeurs les plus élevées se retrouvent à Neuchâtel et dans certaines communes du canton de Berne. Selon le calcul du simulateur de la Confédération, la commune présentant le montant le plus élevé est Enges (NE), où la charge fiscale correspond à 14 153 francs pour le modèle considéré. Cela équivaut à 17,69% du revenu annuel brut.

De l'autre côté du classement, on retrouve surtout des communes fribourgeoises et valaisannes. L'endroit où notre individu-modèle paye le moins est Greng (FR), où la charge fiscale est de 8654 francs, soit 10,82% du revenu.

Deuxième scénario : couple marié avec deux enfants

Pour les ménages formés par un couple marié et deux enfants, la situation est la suivante.

La différence entre les cantons est plus marquée par rapport au premier scénario, et les grandes tendances diffèrent quelque peu. Si dans le haut du classement on retrouve toujours le canton de Neuchâtel (et la commune d'Enges, qui squatte toujours la première place), Genève s'affiche aux côtés du Valais dans la partie inférieure de la liste. La commune où la charge fiscale est la plus faible est Genthod (GE), avec 6367 francs, soit 5,09% du revenu total.

Une bonne nouvelle pour terminer: par rapport à l'année fiscale 2021, les impôts baissent dans nombre de communes suisses.

Toutes les dates et les délais à respecter

● Vaud: le délai est fixé au 15 mars. Une demande de délai peut être formulée jusqu'au 30 mai, et ensuite jusqu'au 30 juin.



● Genève: le délai est fixé au 31 mars. Une demande (payante) de délai peut être formulée jusqu'au 31 octobre, et ensuite jusqu'au 31 décembre.



● Fribourg: le délai est fixé au 31 mars. Une demande (payante) de délai peut être formulée jusqu'au 30 juin.



● Valais: le délai est fixé au 31 mars. Une demande (payante) de délai peut être formulée jusqu'au 31 juillet.



● Neuchâtel: le délai est fixé au 24 février. Une demande de délai peut être formulée jusqu'au 30 avril. Il n'est pas accordé de prolongation de délai au-delà du 31 octobre.



● Jura: le délai est fixé au 28 février. Une demande (payante) de délai peut être formulée. La date ultime est fixée au 31 octobre.



● Berne: le délai est fixé au 15 mars. A noter que la date-limite est fixée au 15 mai pour les personnes exerçant une activité indépendante.

