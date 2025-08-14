CFF: un filet de vigne a provoqué des retards en Suisse romande

Perturbations ferroviaires entre Neuchâtel et Lausanne. Image: watson
Le trafic ferroviaire entre Neuchâtel et Lausanne était perturbé ce jeudi matin. Des retards et des suppressions sont survenus.
14.08.2025, 07:5314.08.2025, 09:47
En raison d'un «filet de vigne posé sur la ligne de contact», plus aucun train ne circulait jeudi matin entre Grandson et Gorgier (NE), sur la ligne Yverdon-les-Bains-Neuchâtel.
Sur leur site, les CFF expliquaient que les lignes IC5, IR, IR57 et R13 étaient concernées et que des suppressions étaient à prévoir. Un service de bus de remplacement a été mis en place pour les voyageurs impactés.
Toutefois, vers 09h40, les CFF ont annoncé que le filet qui se trouvait sur les lignes avait pu être retiré et que le trafic allait pouvoir reprendre «dans les meilleurs délais».(jzs)
Video: watson
