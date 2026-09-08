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Voici de combien les primes maladie devraient augmenter en 2027

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Voici de combien les primes maladie devraient augmenter en 2027

Selon une analyse du comparateur bonus.ch, les primes maladie devraient grimper d'environ 5% l'an prochain. Il s'agirait de la cinquième hausse en autant d'années.
08.09.2026, 09:1508.09.2026, 09:15

Le jour tant redouté approche: ces prochaines semaines, la Confédération va annoncer les primes maladie pour l'année 2027. Et autant le dire tout de suite: les assurés auraient meilleur temps d'enterrer tout espoir d'accalmie. C'est, en tout cas, ce qu'affirme le comparateur en ligne bonus.ch ce mardi:

«Malgré le redressement des réserves des caisses maladie, les assurés ne devraient pas échapper à une nouvelle augmentation sensible de leurs primes en 2027»
bonus.ch

Concrètement, bonus.ch table sur une hausse oscillant entre 4,5% et 5%. C'est ce qu'indique une analyse «des coûts de la santé et des dernières données disponibles».

Les assureurs vont fixer les primes maladie à l'aveugle cette année
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Cette moyenne ne reflétera toutefois pas la réalité de chaque assuré, ajoute le comparateur. Les variations des primes dépendent notamment de l'assureur, du canton, de la région de primes, de l'âge, de la franchise et du modèle d'assurance choisi, développe-t-il.

Pour cette raison, certaines caisses ou catégories tarifaires pourraient afficher des hausses supérieures à 10% en 2027. Des augmentations de 20% ne sont pas exclues.

Cinquième hausse consécutive

Si les prévisions de bonus.ch se réalisent, cela représentera la cinquième hausse des prix enregistrée en autant d'années. En effet, après une courte période d'accalmie intervenue pendant la pandémie, les primes ont recommencé à augmenter et n'ont plus cessé depuis.

Les chocs avaient été particulièrement violents en 2024 et 2025, lorsque les primes avaient grimpé de 8,7 et de 6%, respectivement.

Les Suisses ne profitent pas assez de ces rabais sur les médicaments
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Coûts de la santé

La raison expliquant la hausse des primes est toujours la même, écrit bonus.ch: l'augmentation des coûts de la santé. Certains secteurs ont connu des progressions particulièrement importantes, détaille la publication.

Les soins à domicile affichent la progression la plus importante, avec +14% au premier trimestre et +15% au deuxième trimestre 2026 par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente. Les dépenses liées aux psychologues-psychothérapeutes et aux physiothérapeutes augmentent également fortement.

(asi)

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