Seuls quelques hôpitaux ont envoyé leurs factures aux compagnies d'assurance maladie. Image: montage watson

Les assureurs vont fixer les primes maladie à l'aveugle cette année

Les hôpitaux n’ont jusqu’à présent facturé qu’environ la moitié de leurs prestations. Les logiciels accusent un retard dans la mise en œuvre du nouveau tarif médical. Une situation qui aura des conséquences sur les primes d’assurance-maladie.

Anna Wanner / ch media

Plus de «Suisse»

Le boom de la longévité et de la remise en forme a-t-il un effet positif sur la santé de la population? Ou les gens se rendent-ils simplement moins souvent chez le médecin ou à l’hôpital? Les chiffres les plus récents concernant les prestations de santé facturées en Suisse pourraient le laisser penser: au premier trimestre 2026, les dépenses par habitant ont reculé pour la première fois depuis le printemps 2021, en pleine période de Covid.

S’agit-il donc enfin du tournant tant attendu dans la hausse incessante des coûts de la santé? La réponse est sans équivoque: non, informe l’Office fédéral de la santé publique. Selon lui, les coûts de la santé continueront de progresser au même rythme qu’auparavant.

Les chiffres disponibles actuellement ne reflètent pas la réalité. Ils semblent montrer un net recul dans le secteur ambulatoire des hôpitaux, c’est-à-dire pour les traitements ne nécessitant pas de nuitée. Par rapport à 2025, les dépenses par habitant auraient ainsi diminué de 35%. Cela représente 81 francs par personne, soit environ 700 millions de francs de primes. Mais cela ne signifie pas que les hôpitaux traitent moins de patients.

Une prestation effectuée, une facture non payée

En réalité, beaucoup n’envoient tout simplement plus de factures à l’heure actuelle. La raison tient à des problèmes logiciels liés à la facturation des nouveaux tarifs médicaux. Depuis janvier, un système dual est en vigueur, combinant le tarif à l’acte Tardoc et des forfaits ambulatoires. Si les médecins se familiarisent progressivement avec ce dispositif, la facturation extrêmement complexe dans les hôpitaux ne fonctionne toujours pas correctement dans de nombreux établissements, notamment parce que les solutions proposées par certains fournisseurs de logiciels hospitaliers sont insuffisantes.

Le secteur a déjà été prié à plusieurs reprises de patienter. En mars encore, il était indiqué à ce média que les hôpitaux pourraient bientôt commencer à facturer. Mais le déploiement continue de prendre du retard. Une nouvelle mise à jour doit entrer en service à la mi-juin.

Le report des factures pourrait placer les hôpitaux dans une situation de tension de trésorerie. Le blocage ne touche pas uniquement les petits établissements: même les hôpitaux universitaires ne peuvent pas facturer. La situation est également inconfortable pour les assureurs maladie, comme le montrent les chiffres d’Helsana. Jusqu’à la semaine dernière, environ 400 000 factures de moins qu’un an auparavant avaient été reçues. Plus de 45% des justificatifs manquent ainsi à l’appel, et la proportion est nettement plus élevée dans certains cantons.

L’élaboration des primes d’assurance maladie pour 2027 se fait donc à l’aveugle. Selon CSS, la prévision des coûts des prestations pour l’année suivante constitue déjà un exercice complexe en temps normal.

«Pour le calcul des primes, seules les données de facturation disponibles jusqu’à fin mai peuvent être prises en compte»

C’est sur cette base que doivent être estimées les évolutions de coûts pour l’année suivante. Or, comme les effets du nouveau tarif médical sont aujourd’hui impossibles à évaluer, les assureurs maladie avancent à tâtons. Et, en septembre, le Conseil fédéral devra approuver les primes sur la base de données sujettes à erreur.

La neutralité des coûts de la santé reportée à 2028

Les assureurs maladie n’ont d’autre choix que de prévoir également certaines marges de sécurité. Pour la campagne de primes 2027, cela n’augure rien de bon.

Pourtant, le monde politique plaçait de grands espoirs dans les nouveaux tarifs. Selon les conventions signées, leur introduction doit se faire à coûts neutres. Le Conseil fédéral a en outre imposé aux hôpitaux, aux soins, aux physiothérapeutes, aux médecins et aux autres acteurs du système un plafond limitant la croissance des coûts à 4% au maximum.

Compte tenu des problèmes actuels de facturation, ce levier aura peu d’effet en 2027. Ce n’est qu’à partir de l’été prochain que des données comparatives seront disponibles et permettront de mettre en place des mesures destinées à freiner les coûts. Un allégement pour les payeurs de primes n’est donc attendu qu’en 2028. (trad. hun)