Trois hommes se disputent âprement le très convoité titre de l'homme le plus riche de la Terre.

Et l'homme le plus riche du monde est...

Elon Musk, encore et toujours lui.

Youpi! image: sda

Toutefois, le fantasque patron de Twitter remporte de peu le titre ronflant de «plus grosse fortune du monde». Mercredi soir, il a été devancé brièvement dans le classement, mis à jour en temps réel par le magazine américain Forbes, par nul autre qu'un... Français.

L'audacieux est le patron du groupe - ou plutôt, de l'empire - LVMH, Bernard Arnault.

Coucou Bernard! Image: sda

Une course haletante

C'est une véritable course aux milliards qui s'est tenue mercredi soir. L'évolution furtive dans ce classement s’explique par le recul net de l’action Tesla à la Bourse de New York, explique Forbes. Et qui a coûté à Musk, au passage, son titre de numéro un.

Toutefois, peu de temps après, le fondateur de Tesla pouvait reprendre son souffle et son titre, avec une fortune de quelque 184,9 milliards de dollars. Les deux hommes se sont même retrouvés à égalité parfaite (184,7 milliards de dollars) vers 19h.

Une fortune qui évolue en temps réel?

Bernard Arnault est accoutumée à faire partie du top 3 du classement Forbes. Il a occupé pendant plusieurs mois les seconde et troisième places, et s'est même hissé à la tête du classement pendant quelques heures en mai 2021, rappelle le Huffington Post.

La fortune du Français a profité du bond des résultats de LVMH, numéro un mondial du luxe fort de marques telles wue Louis Vuitton, Sephora ou Tiffany&Co - parmi tant d'autres.

Quant à l'empire commercial d’Elon Musk, il a passablement souffert de son rachat récent de Twitter. Les investisseurs craignent que le patron ne soit submergé par ses responsabilités en tant que propriétaire de Twitter, et que cela n’affecte négativement les performances du constructeur automobile. La fortune personnelle de l'Américain a «dégringolé» de plus de 85 milliards d’euros en moins d'un an.

Jeff Bezos peut néanmoins se consoler en conservant son titre de l'homme le plus riche du monde. Quant à Bernard Arnault, il est descendu dans une confortable troisième position jeudi soir, derrière le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos.

Hello! Image: sda

Milliardaires fun facts

Pour l'anecdote, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le monde compte 2668 milliardaires, soit 87 de moins que l'an passé.

Les baisses les plus spectaculaires se sont produites en Russie, qui compte 34 milliardaires de moins que l'année dernière suite à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, et en Chine, où une répression gouvernementale contre des entreprises technologiques a conduit à sortir 87 milliardaires chinois de moins de la liste.

Tous réunis, les milliardaires du monde pèsent collectivement 12,7 billions de dollars. Bisous! (mbr)