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Cette nouvelle «offre» Twint est complètement bidon

Depuis quelques jours, une fausse publicité réalisée avec l’aide de l’intelligence artificielle parle au nom de Twint pour proposer des microcrédits «sans paperasse inutile».

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Cette semaine, au gré d’une balade sur Instagram, nous sommes tombés sur une publicité vantant des crédits en ligne et une carte de crédit Twint. «Avec Twint, c’est simple et sécurisé», nous raconte un homme au sourire beaucoup trop figé pour être réel. Admettons-le d’emblée: nous y avons presque cru durant les trois premières secondes. Mais, très vite, le graphisme, la qualité et le ton de la vidéo, générée par l’intelligence artificielle, nous ont réveillés.

Pour notre défense, il faut dire aussi que l’entreprise suisse affichée à l’écran est la marque préférée des Suisses pour la deuxième année consécutive. On peut donc difficilement faire mieux au niveau du taux de confiance auprès de la population.



La publicité dure une quinzaine de secondes. On y voit un homme armé d’une carte estampillée «Twint» et arborant également le logo de Mastercard. La police d’écriture est quasiment la même que celle de la célèbre application de paiement mobile et on retrouve même l’emblème de la marque suisse sur un bancomat.

La pub en question: Vidéo: instagram

Une arnaque? Evidemment. Twint ne propose ni crédit ni carte de crédit. En revanche, en cliquant sur le lien, la victime potentielle ne tombe pas sur le tour de passe-passe habituel risquant de lui faire perdre des milliers de francs en quelques secondes, malgré le mensonge affiché en début de page:

«Avec l'essor des solutions de paiement numérique, la carte de crédit et le prêt Twint se présentent comme des options intéressantes pour les utilisateurs en Suisse»

«La carte de crédit Twint offre plusieurs avantages, notamment la possibilité de faire des achats en ligne et en magasin sans avoir à transporter de liquide» Extrait du site en question

Plus bas, des liens sont proposés pour «explorer les fonctionnalités clés et les avantages de ces services pour aider à prendre des décisions éclairées». En d’autres termes, le stratagème mis en place semble en premier lieu vouloir créer du trafic, avec des «recherches associées» plutôt alléchantes et des liens sponsorisés.

La page en question semble hébergée par The Simplify Daily, un site de contenu sponsorisé et de marketing d'affiliation. Nous y avons notamment décelé des paramètres de suivi publicitaire Meta. Contactée par watson, la structure n’a pas encore répondu à nos questions.

Twint, en revanche, a été autrement plus réactive. Par email, la célèbre marque suisse nous confirme «qu’il ne s’agit pas d’une communication officielle, Twint ne propose actuellement ni microcrédits ni carte de crédit propre».



Le service communication rappelle également que «ni Twint ni ses partenaires ne demandent aux utilisatrices et utilisateurs de transmettre des données personnelles, des informations de connexion ou des données de compte via des sites tiers».

«Bien que nous ne puissions pas vérifier quel était l'objectif précis de cette publicité, il est possible qu'il s’agît d'une tentative de phishing reposant sur des techniques d'ingénierie sociale (social engineering)» Demet Biçer, senior manager media relations chez Twint

«Dans ce type de fraude, les escrocs cherchent à exploiter la confiance des utilisateurs afin de les inciter à divulguer des informations sensibles», nous explique encore Demet Biçer, senior manager media relations chez Twint.

L’entreprise suisse a-t-elle constaté des tentatives de piratage récemment? «A notre connaissance, aucun cas ne résulte d’une compromission technique ou d’un piratage de l’application Twint elle-même». Si un risque immédiat de perdre de l’argent est a priori plutôt faible, les structures bancaires mises en avant dans le processus ne sont en revanche pas toutes d’une fiabilité à toute épreuve. Attention, donc.



Enfin, les citoyens «qui identifient des e-mails ou des contenus suspects utilisant le nom ou l’identité visuelle de Twint sont invités à les signaler à l’adresse abuse@twint.ch».