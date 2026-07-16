Les clients de Raiffeisen sont visés par une arnaque. Image: montage watson

Les clients de Raiffeisen sont visés par une nouvelle arnaque

Une nouvelle escroquerie cible spécifiquement les clients de la banque suisse Raiffeisen.

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Une nouvelle campagne de fraude cible les clients de Raiffeisen, alerte la police. Des escrocs envoient de faux e-mails faisant croire qu'une activité suspecte a été détectée sur leur compte bancaire afin de les pousser à appeler un faux service client.

Le message, qui porte généralement l'objet «Vérification requise» ou «Transaction suspectée», affirme qu'un virement inhabituel, une connexion suspecte ou une opération bancaire anormale a été détectée. Pour rendre l'arnaque plus crédible, les fraudeurs ajoutent parfois des informations techniques, comme une adresse IP, un pays ou un horaire de connexion.

L'e-mail indique ensuite que le compte a été temporairement bloqué et invite la victime à appeler un numéro de téléphone afin de régulariser la situation.

De faux conseillers Raiffeisen au téléphone

Une fois l'appel passé, les victimes tombent sur des personnes se faisant passer pour des collaborateurs de Raiffeisen. Leur véritable objectif n'est pas de sécuriser le compte, mais d'obtenir des informations sensibles, comme des identifiants bancaires, des données personnelles ou des éléments permettant de réaliser des opérations frauduleuses.

Cette technique, appelée vishing (pour «voice phishing»), consiste à utiliser le téléphone pour soutirer des informations confidentielles en se faisant passer pour un interlocuteur de confiance.

Que faire si vous recevez ce message?

Les autorités recommandent de ne jamais appeler le numéro indiqué dans l'e-mail. En cas de doute, il est préférable de contacter directement Raiffeisen en utilisant les coordonnées figurant sur son site officiel ou sur vos documents bancaires, et non celles mentionnées dans le message. Dans message sur sa plateforme, la banque rappelle que «jamais les collaborateurs ne vous demanderont vos données d'accès personnelles.» Raiffeisen conseille également ceci:

«Mettez immédiatement fin à tout appel suspect. Ce n'est pas impoli, c'est une mesure de protection»

Voici le message diffusé par Raiffeisen. Image: capture d'écran raiffeisen

Néanmoins, si vous avez appelé le numéro ou transmis des données bancaires, contactez immédiatement votre établissement financier afin de faire bloquer vos cartes ou sécuriser vos accès. Vérifiez également vos comptes pour détecter toute opération suspecte. En cas de fraude ou de doute, il est recommandé de déposer plainte auprès de votre police cantonale. (hun)