beau temps25°
DE | FR
burger
Suisse
Cybercrime

Les clients de Raiffeisen sont visés par une nouvelle arnaque

Les clients de Raiffeisen sont visés par cette nouvelle arnaque
Les clients de Raiffeisen sont visés par une arnaque.Image: montage watson

Les clients de Raiffeisen sont visés par une nouvelle arnaque

Une nouvelle escroquerie cible spécifiquement les clients de la banque suisse Raiffeisen.
16.07.2026, 11:5216.07.2026, 11:52

Une nouvelle campagne de fraude cible les clients de Raiffeisen, alerte la police. Des escrocs envoient de faux e-mails faisant croire qu'une activité suspecte a été détectée sur leur compte bancaire afin de les pousser à appeler un faux service client.

Le message, qui porte généralement l'objet «Vérification requise» ou «Transaction suspectée», affirme qu'un virement inhabituel, une connexion suspecte ou une opération bancaire anormale a été détectée. Pour rendre l'arnaque plus crédible, les fraudeurs ajoutent parfois des informations techniques, comme une adresse IP, un pays ou un horaire de connexion.

Ces Romands perdent leur chat, on veut les arnaquer via Twint

L'e-mail indique ensuite que le compte a été temporairement bloqué et invite la victime à appeler un numéro de téléphone afin de régulariser la situation.

De faux conseillers Raiffeisen au téléphone

Une fois l'appel passé, les victimes tombent sur des personnes se faisant passer pour des collaborateurs de Raiffeisen. Leur véritable objectif n'est pas de sécuriser le compte, mais d'obtenir des informations sensibles, comme des identifiants bancaires, des données personnelles ou des éléments permettant de réaliser des opérations frauduleuses.

Cette technique, appelée vishing (pour «voice phishing»), consiste à utiliser le téléphone pour soutirer des informations confidentielles en se faisant passer pour un interlocuteur de confiance.

Que faire si vous recevez ce message?

Les autorités recommandent de ne jamais appeler le numéro indiqué dans l'e-mail. En cas de doute, il est préférable de contacter directement Raiffeisen en utilisant les coordonnées figurant sur son site officiel ou sur vos documents bancaires, et non celles mentionnées dans le message. Dans message sur sa plateforme, la banque rappelle que «jamais les collaborateurs ne vous demanderont vos données d'accès personnelles.» Raiffeisen conseille également ceci:

«Mettez immédiatement fin à tout appel suspect. Ce n'est pas impoli, c'est une mesure de protection»
Les clients de Raiffeisen sont visés par cette nouvelle arnaque
Voici le message diffusé par Raiffeisen.Image: capture d'écran raiffeisen

Néanmoins, si vous avez appelé le numéro ou transmis des données bancaires, contactez immédiatement votre établissement financier afin de faire bloquer vos cartes ou sécuriser vos accès. Vérifiez également vos comptes pour détecter toute opération suspecte. En cas de fraude ou de doute, il est recommandé de déposer plainte auprès de votre police cantonale. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
de Michael Graber
Faux rabais: Aldi s&#039;attire les foudres des autorités suisses
Faux rabais: Aldi s'attire les foudres des autorités suisses
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
3
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
L&#039;armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
L'armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
Thèmes
24 gâteaux hérisson affreusement moches
1 / 26
24 gâteaux hérisson affreusement moches
partager sur Facebookpartager sur X
Un train piégé au milieu d'un brasier
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Mont Blanc victime de la chaleur: les guides suspendent l'ascension
La chaleur exceptionnelle qui frappe les Alpes commence à bouleverser la haute montagne. Côté italien, les guides ont suspendu les ascensions du Mont Blanc par la voie normale, le glacier étant devenu trop dangereux.
Des guides de montagne italiens ont suspendu l'ascension du Mont Blanc par la voie normale côté italien, en raison des récentes vagues de chaleur qui fragilisent le glacier menant au plus haut sommet d'Europe, a précisé un responsable mercredi à l'AFP.
L’article