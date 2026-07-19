Pour beaucoup, l'acquisition d'une voiture neuve est financièrement inabordable. Image: Robijn Page / Imago

Cette «incertitude généralisée» fait mal au secteur automobile suisse

Un nouveau sondage représentatif le montre: de nombreuses personnes reportent l'achat d'une nouvelle voiture. Mais ce n'est pas la seule raison de la déroute de l'industrie. La politique y est aussi pour quelque chose.

Stefan Ehrbar Suivez-moi

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Les vendeurs de voitures en Suisse sont face à une énigme. Ils n'arrivent plus à écouler leurs véhicules. Autrefois, ils vendaient chaque année au moins 300 000 voitures de tourisme neuves. Puis le Covid est arrivé et le marché s'est effondré. Il ne s'en est jamais remis.

L'an dernier, 233 000 voitures neuves ont été immatriculées, soit le deuxième chiffre le plus bas depuis au moins 20 ans. Ce n'est pourtant pas parce que la voiture perd en popularité, bien au contraire. Le parc de voitures de tourisme a atteint un record en 2025, avec plus de 4,8 millions de véhicules.

Une question de prix et de moyens financiers

Helmut Ruhl, le patron de l'importateur suisse de VW, Amag, met en garde contre un vieillissement du parc automobile. «L'âge moyen de nos voitures est désormais de 10,8 ans», a-t-il récemment indiqué à Blick.

Les gens conserveraient leur voiture plus longtemps et achèteraient davantage d'occasions. Il ne s'expliquerait cependant pas pourquoi il en est ainsi. Après tout, la Suisse est un pays prospère, et des hausses de prix, il y en a aussi eu ailleurs.

Un sondage représentatif de l'institut Sotomo, réalisé pour le compte d'Axa, apporte à présent un peu de lumière. Pour le «baromètre de la mobilité» de l'assureur, Sotomo a interrogé la population sur les raisons de sa retenue. Les résultats, dont dispose Schweiz heute, montrent que le coût devient un critère toujours plus important dans le choix d'un modèle. Actuellement, 76% y accordent une importance particulière, soit neuf points de pourcentage de plus qu'il y a deux ans seulement.

Selon Sotomo, le coût influence aussi la décision même de procéder ou non à un achat. Actuellement, 35% des personnes intéressées par un achat reportent leur acquisition pour des raisons financières. Les jeunes et les personnes à faible revenu sont particulièrement concernés: parmi eux, 49% diffèrent leur achat. Les personnes qui ne veulent plus acheter de voiture ne sont pas comptabilisées.



Le secteur automobile local attribue le ralentissement des ventes de voitures neuves à plusieurs facteurs. Image: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Et même parmi les hauts revenus, environ un quart des sondés admet temporiser ses achats pour des raisons financières. Sotomo évoque une «incertitude économique généralisée». Celle-ci dope le marché de l'occasion, car les gens veulent continuer à rouler en voiture. Plus de la moitié des personnes intéressées par un achat indiquent vouloir acheter une voiture d'occasion plutôt que neuve, là aussi pour des raisons de coûts.

Les raisons du manque de popularité de l'électrique

Le patron d'Amag, Helmut Ruhl, voit une autre raison à cette retenue. La population serait fortement déstabilisée, tant sur le choix du type de motorisation que sur le développement de l'infrastructure nécessaire. De fait, les consommateurs suisses sont friands de technologie, et nombre d'entre eux aimeraient acheter une voiture électrique. Dans le sondage d'Axa, 61% ont indiqué pouvoir se l'imaginer. Mais plusieurs problèmes se posent.

Premièrement , la Suisse soutient financièrement peu l'achat de voitures électriques par rapport au reste de l'Europe.

, la Suisse soutient financièrement peu l'achat de voitures électriques par rapport au reste de l'Europe. Deuxièmement , l'infrastructure publique de recharge dans les villes est relativement peu développée.

, l'infrastructure publique de recharge dans les villes est relativement peu développée. Troisièmement, de nombreuses personnes sont locataires en Suisse, et, contrairement à de nombreux autres pays, la Suisse ne connaît pas encore de «droit à la recharge». Lorsque des locataires souhaitent acheter une voiture électrique, ils n'ont aucun moyen d'exiger de leur bailleur la construction d'une borne de recharge.

Les résultats de l'étude Sotomo pour Axa montrent que cela constitue bien un obstacle: l'intention d'acheter une voiture électrique est nettement plus faible chez les locataires que chez les propriétaires de leur logement.

La Suisse se laisse distancer sur les voitures électriques

Il en résulte que la Suisse perd du terrain en matière d'électrification. Durant les cinq premiers mois de l'année, selon l'Association des constructeurs automobiles européens (Acea), 23,3% des voitures neuves immatriculées dans notre pays étaient purement électriques. Après avoir affiché pendant des années des résultats relativement bons, la Suisse a désormais été dépassée par l'Autriche, la France et l'Allemagne.



Les chiffres des pays scandinaves, avec la Norvège à 98% et le Danemark à 80% sont, quant à eux, totalement hors de portée.

Le Conseil fédéral réagit. En juin, il a ouvert la consultation sur la nouvelle loi sur l'énergie. A l'avenir, les locataires et les personnes propriétaires par étages devraient pouvoir exiger l'installation d'une base nécessaire à la recharge de voitures électriques. Les bailleurs pourront, comme jusqu'ici, répercuter les coûts correspondants sur le loyer de la place de stationnement.



L'électromobilité pourrait ainsi regagner de l'élan, y compris en Suisse. Deux autres tendances y contribuent également.

Les prix des voitures électriques neuves se rapprochent de ceux des véhicules à moteur thermique. Parallèlement, les prix des carburants augmentent. Selon l'étude Sotomo, 59% des 18-35 ans indiquent que la hausse des prix de l'essence rendrait plus probable l'achat d'une voiture électrique. Chez les 36-55 ans, cette proportion est de 49%, et chez les plus de 55 ans, de 35%.



Le marché pétrolier pourrait ainsi accomplir ce que la politique locale n'est pas parvenue à faire: une électrification rapide du parc helvétique de voitures neuves. (trad. ysc)