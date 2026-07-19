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Le bouchon du Gothard atteint à nouveau 10 kilomètres

Les automobilistes doivent actuellement faire preuve de patience au Gothard (archives)
Le bouchon s'étend entre Erstfeld et Göschenen (UR), selon le pointage de la centrale routière à 8h55.Keystone

Le bouchon du Gothard atteint à nouveau 10 kilomètres

Après un pic de 20 kilomètres samedi, le bouchon au tunnel du Gothard s’étend encore sur 10 kilomètres dimanche matin. Les voyageurs en direction du Sud doivent patienter près de deux heures.
19.07.2026, 09:5319.07.2026, 09:53

Le tunnel routier du Gothard ne désemplit pas. Après le pic de 20 kilomètres samedi devant le portail nord, la file de voitures s'étendait à nouveau dimanche matin sur 10 kilomètres. Cela correspond à un temps d'attente d'une heure et 40 minutes, indique le TCS.

Le bouchon s'étend entre Erstfeld et Göschenen (UR), selon le pointage de la centrale routière à 8h55. En raison des départs en vacances, des embouteillages fréquents sont à prévoir sur les axes nord-sud.

Il est recommandé aux voyageurs de contourner cet axe. L'itinéraire via l'A13 et le tunnel du San Bernardino est conseillé. L'A9 via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard ou le transport de voitures par le Lötschberg sont aussi des alternatives pour se rendre dans le Sud. (tib/ats)

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