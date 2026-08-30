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Les DJ's d'Aarau pleurent leur amie tuée durant la fusillade

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Les DJ's Tekabo et Pencil ont joué à la fin de la rave d'Aarau. Ils ont rendu hommage à la victime.

«Je n’oublierai jamais ce sourire»: Les DJ's d'Aarau pleurent leur amie tuée

La fusillade d'Aarau est survenue alors que les clubbeurs quittaient les lieux. Les deux DJ's suisses qui clôturaient la rave se sont exprimés sur les réseaux sociaux.
30.08.2026, 12:4930.08.2026, 13:16

Après la fusillade d'Aarau qui s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche, on compte au moins une victime confirmée par la police. Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans qui a succombé à ses blessures sur place.

Fusillade lors d’une rave à Aarau: voici ce que l’on sait
Fusillade lors d’une rave à Aarau: voici ce que l’on sait

Le moment de fête s'est ainsi transformé en horreur vers 2h30 du matin, alors que la Aarau Rave vol.7 prenait fin.

Les informations sur la fusillade d'Aarau

Vidéo: watson

Dans l'hippodrome de Schachen, la fête semblait pourtant avoir été belle. Les DJ's suisses Pekibo et Pencil clôturaient la soirée en duo.

Les deux artistes collaborent régulièrement

Dimanche matin, Tekibo s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il explique avoir reçu de nombreux messages. Le jeune homme a eu un mot pour la victime, qu'il connaissait.

Tekibo s&#039;exprime après la fusillade d&#039;Aarau
Les gars, pour tous ceux qui me demandent si je vais bien!

Ce qu'il s’est passé à la rave d’Aarau est absolument bouleversant et c’est quelque chose qui ne devrait jamais arriver dans notre milieu! La techno et les raves sont censées être des espaces de liberté et de sécurité, jamais des endroits où ce genre de chose se produit.

J’essaie encore de réaliser ce qui s’est passé, car j’ai perdu une amie importante et je ne trouve pas les mots… Je vais prendre mes distances avec tout pendant quelque temps, afin de digérer ce qui s’est passé.

Repose en paix, M 😔💔

Pencil a lui aussi publié un texte. Il raconte avoir perdu une amie chère et devoir désormais s'isoler.

DJ Pencil réagit à la tuerie d&#039;Aarau
Salut,
Ce qu'il s’est passé hier soir à Aarau a été le pire cauchemar qui soit. Tout cela s’est produit juste après notre set et je ne trouve pas les mots. Ces quelques minutes ont été absolument terrifiantes.

Toutes mes pensées vont aux victimes.

J’ai le cœur brisé d’avoir perdu une personne qui m’était proche. Je n’oublierai jamais ce sourire.

J’envoie tout mon amour et tout mon soutien à toutes les personnes qui ont besoin de temps pour surmonter ce qui s’est passé.

Prenez soin de vous.


Tête d'affiche de la soirée, la DJ Henri Bergmann a partagé un court message sur une story dans laquelle elle relayait une news de la BBC. L'information au sujet de la fusillade a en effet désormais fait le tour du monde.

Henri Bergmann témoigne également.
Merci à tous pour les messages. Je vais bien. Je suis partie juste avant que cela n'arrive. J'envoie mes prières à tous ceux qui étaient encore présents.
C'est vraiment terrifiant que l'homme soit encore en cavale.​

Il reste encore beaucoup de questions après le drame, notamment sur l'identité du ou des tireurs et leurs motivations. (joe)

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