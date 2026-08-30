Les infos sur la fusillade à Aarau Vidéo: watson

Fusillade lors d’une rave à Aarau: voici ce que l’on sait

Les informations après la fusillade qui a fait au moins un mort dimanche matin continuent d'arriver. On en sait notamment plus sur les victimes.

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Que s’est-il passé?

Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une rave dans le quartier du Schachen, à Aarau. Selon les premières constatations, une personne a perdu la vie. Il est désormais établi qu’il s’agit d’une femme.

Cinq autres personnes ont été blessées, certaines grièvement. La police a déployé d’importants effectifs et de nombreux secours sont également sur place. La police cantonale appelle expressément la population à rester à l’écart du secteur.

Que sait-on des victimes?

La police cantonale argovienne a pour l’heure annoncé un décès. Il s’agit d’une femme de 22 ans, qui a succombé à ses blessures sur place. Cinq autres personnes ont été hospitalisées. Il s’agit de quatre hommes et d’une femme âgés de 24 à 27 ans. Selon la police, leurs blessures vont de légères à graves.

Des policiers lourdement armés et un véhicule blindé bouclent une rue près de l’hippodrome du Schachen. Keystone

Sur les réseaux sociaux, il est affirmé que la victime décédée serait une amie du DJ. Cette information proviendrait apparemment du DJ lui-même, qui a publié un message en ce sens.

Certains médias et utilisateurs des réseaux sociaux ont même fait état d’au moins trois morts. La police n’a jusqu’à présent ni confirmé ni démenti ces informations.

Que sait-on des auteurs?

La police ne précise pas, en raison de l’intervention toujours en cours, si les tirs ont été effectués par une seule personne ou par plusieurs. Elle parle uniquement d’un ou plusieurs auteurs inconnus. Les éventuels motifs ainsi que les circonstances précises des faits restent flous. Les recherches se poursuivent actuellement.

Quelle est la situation actuelle à Aarau?

Les auteurs semblent toujours être en liberté. Leur localisation exacte reste inconnue. La police a largement bouclé le secteur autour de l’hippodrome du Schachen. La piscine qui s’y trouve est donc également fermée. La population est appelée à rester à l’écart du secteur.

La présence policière a été renforcée au-delà d’Aarau et un hélicoptère est engagé sur place. Toute personne disposant d’informations ou d’images concernant les faits est invitée à les transmettre à la police.

Que sait-on de l’événement concerné?

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’«Aarau Rave VOL. 7» s’est tenu sur l’hippodrome. Les organisateurs attendaient environ 2500 personnes à cet événement dans le Schachen d’Aarau, selon les informations publiées sur leur site Internet. Le nombre de personnes encore présentes sur les lieux au moment des tirs n’était dans un premier temps pas connu. (aargauerzeitung.ch) (trad. tib)