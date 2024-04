Le radar endommagé. image: Bild: police municipale aarau

Elle a tapé dans un radar: elle risque très gros

Une femme de 41 ans connue de la justice n'a pas du tout apprécié d'être contrôlée par la police municipale d'Aarau. Son geste pourrait lui coûter cher, très cher...

Florian Wicki / ch media

La police municipale d'Aarau effectue régulièrement des contrôles de vitesse dans les communes. Cela permet de s'assurer que les usagers de la route respectent les lois en vigueur. Peu de contrôles ont été effectués cette année. L'administration s'explique dans un communiqué:

«Au premier trimestre, la police municipale d'Aarau n'a pu effectuer qu'un seul contrôle de vitesse, car l'appareil de mesure a été volontairement endommagé lors d'une intervention»

La réparation et le réétalonnage ont pris quelques semaines.

Interrogée sur ces dommages intentionnels, la police municipale d'Aarau explique que l'incident s'est produit mi-février dans la Schönenwerderstrasse, à Aarau. Une personne connue des services de police a renversé l'appareil d'un coup de pied – la caméra, l'objectif et l'unité de transmission de l'appareil ont été détruits.

L'auteur ne s'est visiblement pas enfui suite à la dégradation. Du moins pas assez vite.

«La personne a pu être arrêtée sur place et transférée au poste de police pour l'ouverture d'une enquête (dommages matériels)»

Une plainte a été déposée auprès du ministère public.

Plus de 10 000 francs de dommages

Au nom du ministère public, le porte-parole Adrian Schuler explique que, suite à la plainte, une procédure pénale a été engagée concernant les dommages matériels.

«On reproche à la prévenue, âgée de 41 ans, des dommages matériels qualifiés» Ministère public d'Aarau

Le montant des dommages est assez important. Dans le code pénal, en matière d'atteintes à la propriété, il existe un paragraphe rarement appliqué:

«Si l'auteur a causé un dommage important, il sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'acte doit être poursuivi d'office.» Code pénal

A partir de 10 000 francs de dégâts matériels, le dommage est considéré comme important. Dans le cas du radar, les dommages s'élèvent à près de 27 000 francs.

Le porte-parole déclare que «le ministère public requiert une peine de 10 mois de prison ferme et la mise à la charge de l'accusée des frais de procédure et d'accusation». La ville d'Aarau s'est constituée partie civile. L'accusée se voit réclamer 27 000 francs à titre de dommages et intérêts.

L'acte d'accusation a été récemment transmis au tribunal de district d'Aarau, indique le ministère public. Un procès aura bientôt lieu.