Le journaliste de CH Media Joël Dätwyler accompagnait les secours par hélicoptère qui ont tenté de sauver le soldat. dr

«Un tir dans la tête»: on était dans l'hélico qui a secouru le soldat

Mardi, un militaire de 22 ans est décédé des suites d'un tir à la tête à Bremgarten (AG). Ce jour-là, un journaliste de CH Media accompagnait par hasard, pour un reportage, l'équipe qui a tenté de sauver la recrue. Il raconte.

Simone Brändlin / ch media

Mardi dernier, un soldat de 22 ans est décédé après avoir été touché d'un tir dans la tête, sur la caserne de Bremgarten, en Argovie. La question est désormais sur toutes les lèvres: que s'est-il passé sur place?

Hasard du calendrier, notre journaliste Joël Dätwyler accompagnait ce jour-là, dans le cadre d'un reportage vidéo, les équipes de la société de sauvetage Alpine Air Ambulance (AAA), qui a prêté secours au malheureux.

Mardi matin, le journaliste se trouve à l'aérodrome de Birrfeld (AG), prêt à partir avec les équipes de secours sur une intervention. Soudain, l'alarme tant attendue résonne:

«On nous a dit: "C'est une blessure par balle à Bremgarten". Au début, nous n'avions pas plus d'information» Joël Dätwyler, Tele M1

L'équipe sort du bâtiment en direction de la piste et se hâte vers l'hélicoptère. Le pilote s'installe et se prépare au décollage, suivi par un médecin, un secouriste et Joël Dätwyler, qui embarque caméra au poing. Alors que l'appareil s'élance dans les airs, l'équipe reçoit davantage d'informations:

«A ce moment, le médecin annonce qu'il s'agissait d'un tir dans la tête» Joël Dätwyler, Tele M1

Des soldats sous le choc

Bremgarten se trouve à quelque quinze kilomètres de là. Le vol est court, à peine cinq minutes. Lorsque l'appareil se pose sur les lieux de l'accident, le journaliste se rend vite compte qu'il s'agit d'un terrain militaire.

«Il y avait des recrues et des véhicules militaires partout. La police était déjà sur place» Joël Dätwyler, Tele M1

L'équipe descend de l'hélicoptère et se dirige rapidement vers le lieu de l'accident. La zone est bouclée et des banderoles sont tirées. De nombreux militaires sont assis de côté, près du stand de tir. Avant même de s'approcher du blessé, il devient évident que l'accident est grave.

«On pouvait lire sur leurs visages qu'ils n'allaient pas bien» Joël Dätwyler, Tele M1

Des véhicules étaient déjà sur place, notamment de la police militaire. ch media

Un tir de fusil d'assaut

Puis les secours atteignent le soldat, qui gît au sol. Un camarade ainsi que deux soldats sanitaires sont en train de s'occuper de lui, puis le médecin et le secouriste professionnels prennent le relais.

«Tout s'est passé très vite» Joël Dätwyler, Tele M1

Selon les informations de l'armée, le tir a eu lieu depuis un véhicule: un coup est parti depuis un fusil d'assaut. On n'en sait pas plus pour le moment.

Les faits ont eu lieu à proximité de la place de tir de la caserne de Bremgarten. ch media

Après 20 minutes sur place, l'équipe quitte les lieux avec le blessé. L'hélicoptère s'envole vers l'hôpital universitaire de Zurich. La recrue décède de ses blessures dans la matinée.

Une mission inhabituelle

Pour l'équipage, il s'agit d'une mission extraordinaire. Et malgré les circonstances difficiles, ils ont fait leur travail avec professionnalisme.

«C'était impressionnant de les voir travailler. Ils sont rodés et travaillent efficacement main dans la main, même lors d'une intervention aussi spéciale» Joël Dätwyler, Tele M1

Un débriefing a ensuite été organisé avec tous les participants, où l'équipe a pu lâcher ce qu'elle avait sur le cœur. «On a pu y évoquer ce que l'on a vu», explique le journaliste, dont le reportage doit être diffusé sur la télévision alémanique en mai.

(Adaptation française: Valentine Zenker et Alexandre Cudré)