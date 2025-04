Image: KEYSTONE

Un Romand dirigera les forces aériennes suisses

Le Conseil fédéral nomme Christian Oppliger nouveau commandant des forces aériennes. Il prendra ses fonctions à partir du 1er octobre prochain.

Christian Oppliger sera le nouveau commandant des forces aériennes suisses à partir du 1er octobre. Le Conseil fédéral a nommé mercredi l'actuel remplaçant à cette fonction pour succéder à Peter Merz. Ce dernier sera le nouveau CEO du service de navigation aérienne Skyguide.

Âgé de 52 ans, le brigadier Christian Oppliger sera simultanément promu au grade de divisionnaire. Il a obtenu sa maturité de type C en 1990 à Lausanne. De 1998 à 2002, il a suivi une formation d'ingénieur électricien à l'EPFL.

Après avoir terminé l'école de recrues, l'école de pilotes et l'école d’officiers, il a passé le brevet de pilote militaire en 1993 et a intégré le corps des aviateurs professionnels. En tant que pilote d'escadrille et instructeur, il a participé à différents groupes de projets.

Dès 2005, il a travaillé comme pilote de F/A-18, avant de reprendre en 2009 la fonction de chef «Essais opérationnels et évaluation des Forces aériennes». Il a par la suite occupé d'autres positions dirigeantes. Il est remplaçant du commandant des Forces aériennes depuis le 1er janvier 2024.

Une autre nomination

Le Conseil fédéral a procédé à une autre nomination, indique-t-il dans un communiqué. Le brigadier Hans Schatzmann, actuellement commandant de l'Ecole centrale, exercera en plus de cette fonction celle de remplaçant du commandant de la Formation supérieure des cadres de l’armée à partir du 1er mai.

Âgé de 62 ans, il a étudié le droit à l'université de Berne et obtenu sa licence en 1988. Après avoir effectué différents stages auprès de plusieurs tribunaux et offices du canton de Soleure et travaillé comme juge d'instruction extraordinaire pour ce canton, il a passé le brevet d’avocat et de notaire en 1992.

De 1993 à fin 2013, il a dirigé sa propre étude d’avocat et de notaire à Soleure. Entre 2008 et 2012, il a assumé la présidence de la Société suisse des officiers.

Il a été commandant de la brigade d’infanterie 5, puis commandant de la Sécurité militaire, avant d'être nommé commandant de la Police militaire à compter du 1er janvier 2018. Depuis le 1er janvier 2022, il est chef d'état-major du chef de l'Armée et, depuis le 1er août 2024, commandant de l'Ecole centrale. (jzs/ats)