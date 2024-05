Selon certaines informations, il s'agit également d'un affrontement de pouvoir entre les deux conseillères fédérales, Viola Amherd (Centre) et Karin Keller-Sutter (PLR). Alors que la présidente de la Confédération souhaiterait obtenir rapidement plus de fonds pour l'armée grâce à ce financement extraordinaire, «KKS», comme l'ensemble du Conseil fédéral, insiste sur le respect du frein à l'endettement . La question de savoir si la liaison des deux affaires est contraire à l'unité de la matière est également controversée.

L'idée est le fruit d'une alliance du centre-gauche. C'est un compromis entre les deux camps. Les partis de droite veulent rapidement plus de fonds pour l'armée, tandis que les partis de gauche veulent éviter que l'argent destiné à l'aide à la reconstruction en Ukraine ne soit prélevé aux dépens de la coopération internationale au développement (CID). Et le centre se trouve au milieu des deux affaires.

Il reste encore de nombreuses questions non résolues, telles que la question de savoir si la création du fonds spécial serait même conforme à la constitution. Les 15 milliards de francs ne peuvent être enregistrés comme des dépenses extraordinaires , et donc contourner le frein à l'endettement, que s'ils sont considérés comme des dépenses imprévues. Il n'est pas utile que différentes agences de l'administration répondent différemment à cette question.

Cependant, le plan ne se concrétise pas. Bien que la Commission ait discuté de manière «intensive» de la motion, celle-ci n'a finalement pas été adoptée, comme l'a expliqué la présidente Sarah Wyss (PS). Il n'a pas non plus été voté, mais la motion a été retirée sans opposition.

Au lieu d’un vent favorable, il y a un vent contraire: l’accord de 15 milliards de dollars pour l’armée et l’Ukraine n'a rerçu aucun soutien de la Commission des finances du Conseil national. La Commission de politique de sécurité du Conseil des Etats avait récemment décidé de créer un fonds spécial pour financer l'augmentation plus rapide du budget de l'armée et la reconstruction en Ukraine – contournant ainsi le frein à l'endettement. Le deal a été initié par le centre-gauche.

Initialement, on s'attendait à ce que la Commission financière du Conseil national valide le montant de 15 milliards de francs pour l'armée et l'Ukraine. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Ils préfèrent d'abord attendre le débat au Conseil des Etats.

Faces of war pour le New York Times.

Le soleil va nous offrir des aurores boréales en Suisse

En ce moment, les éruptions se multiplient sur le Soleil. Cela donne lieu à des aurores boréales visibles même en Suisse.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un spectacle naturel a coloré en vert le ciel au-dessus du Säntis, l'un des sommets mythiques des Alpes. Il s'agit du vent solaire, qui envoie des électrons et des protons à travers l'espace jusqu'à la Terre, où ils bouleversent la magnétosphère et produisent des lumières vertes et jaunes ou rouges et violettes.