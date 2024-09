L'armée suisse va recevoir 4 milliards de plus

L'armée recevra des milliards supplémentaires pour 2025-2028, portant le budget à 29,8 milliards, malgré l'opposition du gouvernement et de la gauche.

L'armée disposera de 4 milliards de plus pour les années 2025 à 2028. Le National a approuvé jeudi cette augmentation demandée par le Conseil des Etats. L'enveloppe sera compensée sur d'autres postes de la Confédération. Le vote est tombé par 110 voix contre 78.

Le Conseil fédéral proposait un plafond des dépenses militaires de 25,8 milliards pour la période 2025 à 2028. En juin, le Conseil des Etats a soutenu une hausse du plafond de 4 milliards de francs, à 29,8 milliards, contre l'avis du gouvernement et de la gauche.

Cela permet à l'armée d'atteindre 1% du PIB d'ici 2030, et non 2035 comme initialement prévu. Le Conseil des Etats a prévu des compensations de 2 milliards dans la coopération internationale et 2 milliards dans d'autres postes.

Irréaliste ou possible?

Le Conseil national a approuvé cette hausse contre l'avis du PS, des Vert-e-s et du PVL. Comme le note le rapport sur la sécurité, une guerre au bord du Rhin n'est pas un scénario réaliste. Les moyens financiers supplémentaires seraient mieux utilisés pour la paix, a souligné Marionna Schlatter (Vert-e-s/ZH).

Les Russes sont embourbés dans un conflit en Ukraine, ils devraient occuper la moitié de l'Europe et battre l'OTAN avant d'arriver en Suisse, a avancé Pierre-Alain Fridez (PS/JU).

Pierre-Alain Fridez. Keystone

La présidente de la Confédération Viola Amherd a rappelé que le rapport a été complété après le début de la guerre en Ukraine. «La possibilité d'un conflit est plus probable qu'avant et ne doit pas être perdu de vue.»

«La possibilité existe que le monde change. On ne peut pas partir de l'idée que jamais rien de nous arrivera», a contré Jacqueline de Quattro (PLR/GE).

Compensations

Le débat a été vif sur la manière de financer ces dépenses supplémentaires. Au final, le choix s'est porté sur des compensations. Dans la coopération internationale, dans les charges du personnel, y compris sur le personnel des frontières, fedpol et le service de renseignement, par l'accroissement de l'efficacité de l'armée et par des recettes supplémentaires résultant de la diminution de la part des cantons à l'impôt fédéral direct.

Le groupement défense et armasuisse devront économiser au total 500 millions de francs en 2028. Cela passe par une augmentation de leur efficacité. Les charges d'exploitation seront réduites au profit des investissements. (lal/ats)