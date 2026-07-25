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L’armée suisse envisage de réactiver d’anciens bunkers

L’armée suisse envisage de réactiver d’anciens bunkers

Face à la dégradation de la situation sécuritaire en Europe, la Confédération étudie la remise en service d’installations militaires souterraines.
25.07.2026, 17:3825.07.2026, 17:38
Un Suisse devient une femme pour éviter le service militaire
Ces espaces pourraient notamment servir au stockage protégé de munitions, de médicaments, de pièces de rechange et d’équipements sensibles.Image: keystone

Face à la dégradation de la situation sécuritaire en Europe, l’armée suisse examine la possibilité de remettre en service d’anciens bunkers militaires. Les besoins en matière de protection, de capacité de résistance et de stockage sécurisé se sont accrus, a indiqué samedi le Département fédéral de la défense (DDPS) à Keystone-ATS, revenant sur une information du Blick.

Il s’agit principalement de trouver des espaces de stockage protégés pour entreposer du matériel de consommation courante, des pièces de rechange, des médicaments, des équipements électroniques, des substances dangereuses ou encore des munitions.

Armée suisse: «La situation est très grave. Il y a un besoin urgent d’agir»

Le mandat d’évaluation a été publié par l’Office fédéral de l’armement, armasuisse. Une étude doit déterminer comment des installations militaires souterraines pourraient être réactivées de façon adaptée aux besoins actuels et aux ressources disponibles.

Pour des raisons liées à la protection des données, aucune indication n’est donnée sur le nombre de bunkers concernés, ni les détails du projet. Selon la Confédération, les anciens biens immobiliers de l’armée comprenaient un nombre important d’installations souterraines d’approvisionnement, de dépôts de munitions souterrains, d’hôpitaux militaires, de bases aériennes protégées, de positions fortifiées, d’abris et de postes de commandement.

Un budget de 1,7 milliard pour une armée suisse en pleine crise

Le nombre exact d’installations militaires souterraines que possède la Suisse n’est pas connu. Des sources historiques évoquent environ 20'000 «objets de défense», selon le Blick. À cela s’ajoutent quelque neuf millions de places protégées réparties dans environ 370'000 abris privés et publics, selon le site de l’Office fédéral de la protection de la population, répartis inégalement sur le territoire suisse.

https://www.bsm.sid.be.ch/fr/start/themen/schutzbauten/schutzraum/baupflicht.html (dal/ats)

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