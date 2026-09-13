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72% des Suisses font confiance à l’e-ID pour cette mission

Gerhard Andrey / e-ID / interdiction de réseaux sociaux.
Image: keystone / dr

Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise

Notre grand sondage sur les réseaux sociaux révèle un chiffre surprenant: près de trois quarts des Suisses font confiance à l’e-ID, dans le cas où il faudrait vérifier l’âge des adolescents sur les plateformes.
13.09.2026, 15:4513.09.2026, 15:46
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

Notre sondage l'a révélé cette semaine: une large majorité de Suisses veut interdire les réseaux sociaux aux ados. Si la mesure semble stricte, elle est surtout le reflet d'un constat: il n'est plus possible de laisser les plateformes numériques endommager la santé mentale des enfants et des adolescents.

Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale

Parmi les chiffres de l'institut Demoscope, une surprise: la confiance que les Suisses portent envers l'e-ID sur cette thématique. Près de 72% des 8300 sondés se disent favorables à cette solution.

En septembre dernier, le peuple suisse avait pourtant accepté ce projet technologique de contrôle de l'identité numérique encadré par l'Etat sur le bout des lèvres, à 50,4%. Les Suisses ont-ils brusquement décidé de faire solidement confiance à l'e-ID?

Ce point clé a scellé le sort de l’e-ID en Suisse
Ce point clé a scellé le sort de l’e-ID en Suisse

«Le message est passé»

«Je suis ravi de ce chiffre», lâche son créateur, le conseiller national Gerhard Andrey (Verts/FR). «L'e-ID est un moyen sûr, anonyme et qui permet justement de ne pas dépendre des grandes plateformes pour s'identifier. On le voit dans le sondage: 72% des gens font confiance à l'e-ID, et juste 16% pour un identifiant Apple, Microsoft ou Google.»

«Même si la votation est passée d'une courte majorité l'année dernière, ce résultat montre que le message est passé»
Gerhard Andrey (Verts/FR)
Nationalrat Gerhard Andrey, GP-FR, spricht waehrend der Debatte um den Voranschlag 2026 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2027-2029, waehrend der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am D ...
Gerhard Andrey.Keystone

La possibilité de fournir une identification par copie de pièce d'identité vient entre-deux, à 52%. «C'est une des solutions aussi utilisée en Australie pour vérifier les âges», note le Fribourgeois, faisant référence au pays qui a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans.

«Mais c'est une solution peu fiable et dangereuse»
Gerhard Andrey (Verts/FR)

De plus, il met dans la main de ces entreprises des copies de leurs documents d'identité. A contrario, «l'e-ID a été prévu comme un service public», indique Gerhard Andrey, qui espère que l'application puisse servir d'exemple pour d'autres pays.

La régulation des plateformes au centre

Et qu'en pensent les opposants de l'époque? La vice-présidente de l'UDC, Céline Amaudruz, estime que «le peuple a désormais tranché» sur cette question. Par ailleurs, dans notre sondage, les votants UDC sont eux aussi favorables à l'utilisation de l'e-ID — avec toutefois la part la plus faible.

«L'e-ID pourrait constituer un outil de contrôle de l'âge, sans transmettre l'identité complète de son utilisateur», concède-t-elle. Et de préciser:

«Mais elle ne suffira pas à elle seule et son utilisation doit rester volontaire, respecter strictement la protection des données et s’inscrire dans une régulation claire des plateformes»
Céline Amaudruz (UDC/GE)
Celine Amaudruz, SVP-GE, spricht fuer die Kommission zur Anpassung der Hinterbliebenenrenten, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 24. September 2025 im Nationalrat in Bern. ( ...
Céline Amaudruz.Keystone

Celle qui est vice-présidente du parti et aussi Genevoise précise par ailleurs que «si l'UDC Suisse recommandait le non à l'e-ID, l'UDC Genève avait recommandé le oui».

En attente sur la Confédération

D'ailleurs, cette solution est-elle bientôt prête à l'utilisation? «Pas encore», s'impatiente Gerhard Andrey, qui appelle la Confédération à accélérer la mise en place du système. Sur la question du numérique et des réseaux sociaux, «le malaise au sein de la population ne cesse de croître, comme le montre votre sondage»

«La volonté politique d'instaurer des barrières d'âge est là. Si nous voulons avancer sur ce point, il nous faut un outil opérationnel qui soit prêt»
Gerhard Andrey (Verts/FR)

L'expert en tech du Parlement étend d'ailleurs la problématique à d'autres domaines: «La vérification des âges pour les jeunes est une chose. Mais je pense aussi à l'explosion de bots ou de programmes pilotés par l'IA. Il va devenir de plus en plus difficile de savoir si on fait face à un humain ou une machine, en ligne. L'e-ID permettra de clarifier qui est un humain en ligne.» Il note aussi que c'est une question financière, l'application de son outil coûtant beaucoup moins que l'élargissement de la lutte contre les bots.

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