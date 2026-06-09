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La Suisse participe à un exercice de l'Otan en Pologne

epaselect epa12971261 A soldier launches an attack drone during a Swiss Army media demonstration on integrating drones into combat formations at the Wichlen shooting range in Elm, Switzerland, 18 May ...
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La Suisse participe à un exercice de l'Otan en Pologne

Une délégation de l'armée suisse va participer à un exercice de l'Otan organisé en Pologne. D'une durée de trois semaines, celui-ci portera principalement sur les capacités numériques destinées à des opérations multinationales.
09.06.2026, 13:0609.06.2026, 13:06

L'armée suisse participera dès mercredi et durant trois semaines à un exercice d’interopérabilité multinational de l’Otan en Pologne. Plus de 3500 spécialistes issus de 41 pays développeront ensemble des capacités numériques destinées à des opérations multinationales.

Dans le cadre de l'exercice CWIX, l'armée suisse évaluera si ses systèmes nationaux permettent de collaborer dans des structures de commandement multinationales, indique-t-elle mardi. La délégation helvétique comprend notamment des représentants du commandement Cyber, du commandement des Opérations et d'armasuisse.

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Les contributions helvétiques se concentreront sur le raccordement de systèmes nationaux de conduite et d’information à des structures multinationales. Elles porteront aussi sur la vérification de solutions de communication interopérables.

Espace orbital

L'exercice permettra de tester des capacités et des systèmes liés aux services de données météorologiques et géospatiales, à la surveillance de l’espace orbital, aux services informatiques essentiels à l'avenir et aux environnements de simulation et de modélisation destinés aux processus de conduite et d’engagement, souligne l'armée.

Une attention particulière sera accordée aux opérations menées dans l'espace orbital. L'intégration d’images par satellite disponibles en temps réel souligne l’importance croissante de la mise en réseau numérique et de l'interopérabilité technique pour les opérations militaires.

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Outre les 32 Etats membres de l'Otan, des pays partenaires comme la Suisse ou l'Autriche participent également à l'exercice. La coopération internationale permet de poursuivre le développement de normes et de procédures techniques communes au-delà des frontières de l’alliance, explique le communiqué.

Les résultats de l'exercice seront analysés au cours des prochains mois. Ils seront ensuite intégrés à des projets actuels de l'armée suisse dans les domaines de la numérisation et de la mise en réseau. (ats)

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