Un coup de feu tiré lors d’une altercation dans un train près de Berthoud

Une dispute entre un homme et un adolescent a dégénéré samedi soir dans un train près de Berthoud.

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L’adulte a tiré en direction du sol après avoir été menacé avec un couteau, tandis que le jeune s’est légèrement blessé.

Un coup de feu a été tiré dans le cadre d'une altercation entre un homme et un adolescent samedi soir dans un train près de Berthoud (BE). L'homme a tiré en direction du sol, alors que l'adolescent s'est blessé lui-même légèrement avec un couteau au moyen duquel il menaçait l'adulte.

Tout a commencé par une dispute verbale, peu après 20h00. L'homme a alors utilisé du spray au poivre contre l'adolescent qui l'aurait menacé avec un couteau, a indiqué la police cantonale.

L’homme a ensuite sorti une arme de poing et a tiré un coup de feu en direction du sol. Les deux protagonistes ont alors quitté le train.

Les forces de l'ordre ont interpellé l’homme à la gare de Berthoud et lui ont saisi l'arme. L’adolescent a quant à lui été interpellé peu après aux abords de la gare.

La police cantonale de Berne a ouvert une enquête sous la direction du parquet régional et recherche des témoins. Aucun autre passager n’a été blessé, a précisé la police. (dal/ats)