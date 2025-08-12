Pourquoi cet influent officier suisse veut acheter 12 F-35 de plus

beau temps30°
F-35: pourquoi cet officier suisse veut en acheter davantage

Deux avions de combat F-35 de Lockheed Martin lors d&#039;un exercice de l&#039;armée de l&#039;air néerlandaise. La Suisse souhaite acquérir 36 avions de ce type.
Deux avions de combat F-35 de Lockheed Martin lors d'un exercice de l'armée de l'air néerlandaise. La Suisse souhaite acquérir 36 avions de ce type.Image: Imago

Le Conseil fédéral semble vouloir aller dans le sens de Washington dans le conflit douanier en achetant davantage d'armement. Les associations militaires valident l'idée. Selon elles, la Suisse devrait commander davantage d'avions de combat F-35.
12.08.2025, 20:2912.08.2025, 20:29
Lea Hartmann / ch media
Comment la Suisse doit-elle réagir aux sanctions douanières de Washington? Pour la gauche, le gouvernement doit riposter et annuler l'achat des avions de combat F-35 fabriqués aux Etats-Unis. Des voix s'élèvent jusque dans le camp bourgeois pour envisager une riposte en matière de politique d'armement.

Andrea Gmür, conseillère aux Etats lucernoise du Centre et présidente de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, a déclaré à la SRF:

«N'excluons pas la possibilité de faire marche arrière et de miser au final sur les Rafales français.»

Des mesures «inefficaces» contre Trump

Ces réflexions ont beaucoup de mal à passer dans les milieux militaires. Stefan Holenstein est convaincu que de telles contre-mesures sont «non seulement intenables et déplacées, mais aussi totalement inefficaces vis-à-vis des Etats-Unis». Cet officier de milice préside l'Association des sociétés militaires suisses (ASMS), qui regroupe notamment les associations des officiers et des sous-officiers.

Stefan Holenstein, président de l&#039;Association des sociétés militaires suisses.
Stefan Holenstein, président de l'Association des sociétés militaires suisses.Image: Keystone

Stefan Holenstein ne demande pas seulement le maintien de l'achat du F-35, il exige une augmentation de la flotte. Au lieu de 36, la Suisse devrait selon lui acquérir 48 engins, soit un tiers de plus que prévu. Objectif: inciter Donald Trump à réduire les droits de douane.

Par ailleurs, il invite Berne à céder dans le conflit sur le prix fixe. Fin juin, le ministre de la Défense, Martin Pfister avait annoncé que l'acquisition pourrait coûter jusqu'à 7,3 milliards de francs, au lieu des 6 milliards articulés jusque-là. Les Américains estiment qu'il y a eu un «malentendu» à propos d'un prix fixe, pourtant convenu du point de vue de la Suisse.

«Nous ne pouvons pas dire adieu à l'Amérique»

L'officier voit une réelle opportunité dans cette crise. Son organisation réclame depuis longtemps davantage d'avions de combat, et un budget de l'armée revu à la hausse. Cela permettrait selon lui d'allonger de façon décisive la capacité de résistance de l'armée de l'air. Une situation gagnant-gagnant pour la Suisse et les Etats-Unis, mais avec un coût des plus élevés.

Pourquoi la politique suisse va entrer en ébullition cet automne

A ses yeux, la Suisse doit avant tout montrer à ses partenaires européens qu'elle prend au sérieux le réarmement attendu depuis longtemps et qu'elle contribue à l'architecture de sécurité mondiale.

Les associations militaires critiquent le Conseil fédéral, qui aurait tardé à élaborer un plan B. Elles déplorent aussi le manque de réactivité de la présidente de la Confédération, qui n'y avait pas non plus pensé en amont de sa conversation téléphonique avec Trump. «Maintenant, cela ne sert plus à rien de se disputer», affirme Stefan Holenstein.

«Mieux vaut faire preuve de bonne volonté et se positionner comme un partenaire commercial solide»

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

Le 15 mars 2025, plusieurs jeunes filles ont participé à une journée d'orientation dédiée à l'armée suisse.
Un F-35 s'écrase alors qu'il est déjà au sol
Video: watson
L’article